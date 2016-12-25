وفاة شخص اختناقا بمدفأة غاز في الرمثا

السبيل - أصيب شخص بضيق في التنفس اثر استنشاقه للغازات المنبعثة عن مدفأة الغاز بمنطقة الرمثا ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الرمثا الحكومي ، وعند الوصول أفاد الطبيب انه متوفي