منخفض جوي يؤثر على المملكة وزخات من الثلج فوف المرتفعات

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السبيل - يطرأ نهار اليوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا الى غائم مع سقوط امطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة و فرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الشمالية، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. هذا ومن المتوقع ً أثناء الليل ان يمتد هطول الامطار الى المناطق الجنوبية من المملكة.



وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء يوم غد الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع سقوط زخات خفيفة من المطر باذن الله اثناء النهار في شمال المملكة، وفي ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا تتحول الاجواء تدريجيا الى غائمة وتسقط الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى تكون غزيرة احيانا في ساعات الليل المتأخرة مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية تتحول في ساعات الليل الى غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.



اما يوم الثلاثاء تكون اجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة تكون الامطار غزيرة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد كما يتوقع أثناء النهار سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ،الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.



درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 4 الى 8 درجات مئوية وفي المناطق الشمالية من 1 الى 10 وفي المناطق الوسطى من 6 الى 7 وفي المناطق الجنوبية من 2 الى 14 وفي خليج العقبة من 10 الى 17 درجة مئوية.