منخفض جوي يؤثر على المملكة وزخات من الثلج فوف المرتفعات
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وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء يوم غد الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع سقوط زخات خفيفة من المطر باذن الله اثناء النهار في شمال المملكة، وفي ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا تتحول الاجواء تدريجيا الى غائمة وتسقط الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى تكون غزيرة احيانا في ساعات الليل المتأخرة مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية تتحول في ساعات الليل الى غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.
اما يوم الثلاثاء تكون اجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة تكون الامطار غزيرة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد كما يتوقع أثناء النهار سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ،الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 4 الى 8 درجات مئوية وفي المناطق الشمالية من 1 الى 10 وفي المناطق الوسطى من 6 الى 7 وفي المناطق الجنوبية من 2 الى 14 وفي خليج العقبة من 10 الى 17 درجة مئوية.
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