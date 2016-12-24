الأمن: هذه حقيقة الرسائل التحذيرية برأس السنة

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اكدت مديرية الامن العام عدم صدور اية تحذيرات منها للمواطنين بشأن اجراءاتها الامنية في ليلة رأس السنة الميلادية. السبيل - بترااكدت مديرية الامن العام عدم صدور اية تحذيرات منها للمواطنين بشأن اجراءاتها الامنية في ليلة رأس السنة الميلادية.



وقالت ان ما يتداول بين الناس على وسائل التواصل الاجتماعي من تحذيرات غير صحيحة، ولم تصدر عن المديرية العامة للامن العام، مشيرة الى ان بياناتها ورسائلها الاعلامية تصدر من خلال وسائل الاعلام الرسمية ولن تنشر من خلال وسائل اخرى.



ونوهت في بيان لها اليوم السبت الى ان التحذيرات التي تحدثت عن اغلاق شوارع في الزرقاء وعدم الذهاب للمولات في ليلة رأس السنة غير صحيحة وتستهدف أمن الوطن وراحة المواطنين، داعية المواطنين الى عدم الالتفات الى تلك الرسائل وممارسة نشاطاتهم الاعتيادية بشكل طبيعي.



وشددت مديرية الامن العام على ضرورة التزام الجميع بنقل وتداول الاخبار والرسائل الصادرة عن الجهات الرسمية على وجه الخصوص وعدم اعطاء من يحاولون المس بأمن الوطن الفرصة لتحقيق اهدافهم في النيل من امن الوطن وراحة المواطنين.



وقالت ان تداول الاشاعات والاخبار غير الموثوقة يقلق المواطنين ويؤثر على سمعة الاردن، مؤكدة انها ستتابع مصدر تلك الشائعات والرسائل لاتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق المتورطين في نشرها.



واكدت مديرية الامن العام ضرورة ان يضع الجميع المسؤولية الوطنية والاعتبارات الامنية للوطن واستقراره وامنه على رأس اولوياتهم وعدم تداول اي من الاشاعات والرسائل التحذيرية غير الصحيحة وغير الصادرة عن الجهات الرسمية.



وطالبت المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والمصداقية والموضوعية لتلك الرسائل وعدم نشرها.



