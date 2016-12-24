الأرصاد: الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج غدا

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السبيل- (بترا)- قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية محمد سماوي ان فرص تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية العالية في المملكة مُهيئة خلال ساعات الصباح الباكر اعتباراً من يوم غد الاحد. السبيل- (بترا)- قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية محمد سماوي ان فرص تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية العالية في المملكة مُهيئة خلال ساعات الصباح الباكر اعتباراً من يوم غد الاحد.



واضاف سماوي في تصريح صحفي اليوم السبت ان فرص تساقط الثلوج مستمرة خلال المنخفض الحالي ومن المتوقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات العالية بالمملكة في الصباح الباكر وخلال النهار يوم الثلاثاء ايضاً.

واكد ان دائرة الارصاد الجوية تراقب الكتلة الهوائية الباردة التي ستؤثر على المملكة نهاية الاسبوع الحالي والتي من المتوقع ان تتسبب بتساقط الثلوج على المملكة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين.

وفضل سماوي عدم الخوض في تفاصيل تساقط الثلوج في منخفض يوم الجمعة الوقت الحالي، مشيراً إلى ان الدائرة تراقب تحرك الكتلة الهوائية الباردة جداً ذات الاصل القطبي وستطلع المواطنين على التفاصيل اولاً بأول.

وعن الحالة الجوية المتوقعة حتى يوم الثلاثاء اوضح سماوي ان يوم غد الاحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط امطار بإذن الله بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وفي ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، ومن المتوقع أثناء الليل ان يمتد هطول الامطار الى المناطق الجنوبية من المملكة.

وتبقى الاجواء يوم الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع سقوط زخات خفيفة من المطر بإذن الله اثناء النهار في شمال المملكة، وفي ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا تتحول الاجواء تدريجيا الى غائمة وتسقط الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى وتكون غزيرة احيانا في ساعات الليل المتأخرة مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية تتحول في ساعات الليل الى غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

اما يوم الثلاثاء فتكون الاجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة وتكون الامطار غزيرة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد كما يتوقع أثناء النهار سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

