الامانة تعلن حالة طوارئ متوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

Tweet

السبيل - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة ووضعت آلياتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية الحالية ، وفق نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة / الناطق الرسمي باسم الامانة المهندس باسم الطراونة.



وبين الطراونة ان هناك متابعة لنشرات التنبؤات الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية اولا بأول لرفع درجة الطوارئ بما يتناسب معها . واضاف أن آليات الامانة وزعت على المسارات المحددة وفق خطة العمل بحيث تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات المرورية والانفاق والجسور في العاصمة عمان حال اللزوم.



واكد استعداد الامانة لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان ال22 . وتدعو امانه عمان المواطنين القاطنين في الطوابق السفلية " تسويات " اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق المياه الى منازلهم والتأكد من "المضخات"، والمقاولين واصحاب ورش البناء باتخاذ كافة الاجراءات وتأمين مواد البناء لعدم انجرافها باتجاه شبكات ومناهل تصريف مياه الامطار وكانت امانه عمان اعلنت مؤخرا عن توفير أربعة محطات فنية (مشاغل متنقلة) متعددة الأغراض للعمل ضمن اسطولها وهي الاولى من نوعها في الاردن وبأرقى المواصفات العالمية ؛ لتقديم أعمال الصيانة الميدانية للآليات والمركبات التابعة للأمانة بشكل دائم والمواطنين خلال الأحوال الجوية. بترا