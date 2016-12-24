تحذير من خطر تشكل الصقيع

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حذرت مديرية زراعة وادي الأردن من مخاطر تشكل الصقيع خلال الأيام المقبلة، داعية المزارعين الى اخذ الحيطة والحذر لحماية مزروعاتهم على امتداد الوادي. السبيل - حسن حسونةحذرت مديرية زراعة وادي الأردن من مخاطر تشكل الصقيع خلال الأيام المقبلة، داعية المزارعين الى اخذ الحيطة والحذر لحماية مزروعاتهم على امتداد الوادي.



ودعا مدير زراعة وادي الاردن المهندس عبد الكريم الشهاب المزارعين إلى "أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات الجوية، واستخدام الوسائل المناسبة لتجنب تعرض مزروعاتهم لخطر الصقيع، مشيرا إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لتشكل الصقيع، نظرا لانخفاض درجات حرارة الهواء والتربة إلى ما دون الصفر المئوي مع انقشاع السحب ما سيؤدي إلى تشكل الصقيع .



وبين مدير زراعة الوادي أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا ملموسا بحسب ما أعلنته دائرة الأرصاد ،منوها إلى أن عقب انتهاء المنخفض الجوي عادة ما تتوفر فيها العوامل المساعدة لتشكل الصقيع كسكون الرياح وخلو السمـــاء من الغيوم وتدني حرارة التربة إلى ما دون الصفر المئوية، لافتا إلى أن توفر هذه العوامل ينذر بحدوث موجات صقيع قد تؤثر على المحاصيل الحقلية خاصة المكشوفة بشكل اكبر .



وطالب المزارعين بإتباع الطرق التقليدية لتدفئة النبات، ومقاربة عدد مرات الري المحاصيل الزراعية خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وإتباع الممارسات والأساليب الزراعية التي ينصح بها الإرشاد الزراعي .



وشدد على ضرورة قيام المزارعين بإغلاق البيوت البلاستيكية والأنفاق بشكل محكم، والابتعاد عن إشعال الإطارات والمواد البلاستيكية حفاظا على صحتهم وسلامة البيئة، والاستعاضة عنها بإشعال الأسمدة العضوية ومخلفات الأشجار والجفت، إضافة إلى استخدام أجهزة مراقبة الصقيع .



في السياق ذاته، دعا الشهاب مربي الثروة الحيوانية إلى مراجعة مديرية الزراعة والعيادات البيطرية لتقديم اللقاحات وأخذ الإرشادات اللازمة، والمحافظة على المواليد الجدد، والإبقاء عليها داخل الحظائر حفاظا على سلامتها، واستمرار الرضاعة من الأمهات، والتقيد بالتعليمات الإرشادية، وتقديم الأعلاف والمياه اللازمة داخل الحظائر، ولمربي الدواجن، يجب ضبط درجات الحرارة داخل "البركسات" وتنظيم عمليات التغذية حفاظا على سلامة الدواجن اللاحم والبياض .



وفيما يخص النحالين دعا إلى التوقف عن الكشف على الخلايا، والتأكد من تغطيتها جيدا والعمل على تأمين مياه الشرب بالقرب من المناحل، وإبعاد الخلايا عن مجاري المياه، ووضعها في أماكن آمنة ودافئة، ولمربي الأسماك، يجب اخذ قياس درجة حرارة البرك يوميا وتقليل كميات الأعلاف ومراقبة الأسماك في أوقات الصباح الباكر وإضافة المياه الدافئة خوفا من حدوث حالات نفوق .



وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد حذرت من خطر تشكل الصقيع نتيجة لتدنى درجات الحرارة بشكل ملموس لتصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي، وتشير النشرة الجوية إلى أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً مع تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية ومناطق البادية كما يتوقع حدوث الانجماد وتشكل الصقيع في معظم مناطق المملكة بما فيها الأغوار، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة .





