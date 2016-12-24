الأردن يتسلم من السعودية 3 سجناء ويسلمها سجينين
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و اضافت ادارة الاعلام الامني انه نقل النزلاء لاكمال مدد محكوميتهم كل في بلده يأتي تنفيذا لاتفاقية نقل المحكومين و الموقعة بين البلدين في عام 2013 والساعية للتخفيف عن ذوي النزلاء من مشقة وتكاليف السفر الى الدول التي يقضي بها ابنائهم احكاماً بالسجن وبعد استكمال كافة الاجراءات القانوينة الخاصة بذلك ووفق احكام القانون .
وتابعت ادارة الاعلام الامني ان لجنة خاصة عملت على دراسة عدد من ملفات الاردنيين المحكومين في السعودية وقد تم التنسيق مع السلطات المختصه هناك والتباحث معهم واثمرت تلك الجهود عن اتمام نقل المحكومين كل الى بلده من خلال ارسال بعثه امنيه من كلا البلدين لإتمام عمليه النقل , علما بانه قد تم وخلال الشهر الماضي كذلك نقل ثلاث من المحكومين لدينا من الجنسية السعودية الى بلدهم ولنفس الغايه.
ومن هنا تتقدم ادارة الشرطة العربية والدولية بالشكر الجزيل للسلطات السعودية على الجهود المباركة التي ادت الى اتمام عمليه نقل المحكوميين بكل سلاسه ليقضي كل منهم ما تبقى لهم من احكام في بلدة وعلى مقربة من ذويه .
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