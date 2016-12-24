300 وحدة دم وثلاث وقفات تضامنية في الزرقاء مع الكرك

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منذ اعلان اللحظة الاولى عن حاجة بعض مصابي احداث الكرك للدماء، الا وهبت جموع من اهالي وشباب المدينة الى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلبية النداء ، والتبرع لهم بالدماء، ودليلاً على الاخوة الصادقة التي تربط الاردنيين في بعضهم البعض ، وموقفاً ثابتاً على محاربة الارهاب والتطرف، والوقوف صفاً واحداً بجميع الازمات ، وعدم السماح لاي جهة كانت ان توجد شرخاً بينهم.

السبيل –علاء الذيبمنذ اعلان اللحظة الاولى عن حاجة بعض مصابي احداث الكرك للدماء، الا وهبت جموع من اهالي وشباب المدينة الى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلبية النداء ، والتبرع لهم بالدماء، ودليلاً على الاخوة الصادقة التي تربط الاردنيين في بعضهم البعض ، وموقفاً ثابتاً على محاربة الارهاب والتطرف، والوقوف صفاً واحداً بجميع الازمات ، وعدم السماح لاي جهة كانت ان توجد شرخاً بينهم.



اكثر من 300 وحدة دم ، تبرع بها الزرقاويون لأخوتهم في الكرك ، عمل طويل لكادر مستشفى الزرقاء ، للساعة الرابعة فجراً ، لاستقبال الدماء ، تلو الدماء ، دماء ضحت من اجل الوطن، واخرى ضحت بدمائها من اجل شفاء الذين اصيبوا وهم يحاولون الدفاع عن وطنهم.



ولم يقف الزرقاويون عند هذا الحد، بل اعلنوا عن ثلاث وقفات تضامنية مع شهداء الكرك واهلها، واقيمت امام ميدان دوار الجيش، واخرى امام اشارة 16 ، واخرى اقيمت بالقرب من ديوان ابناء الجنوب ، وذلك ايماناً منهم على ان الشعب الاردني شعب واحد، وجميع محافظات المملكة تتصدى للارهاب.



الناشط ابراهيم الساحوي أحد الداعين لتلك الوقفات قال ان الوقفات جاءت كردة فعل على الاحداث التي شهدتها محافظة الكرك والتي عكست وحدة الصف بين ابناء الشعب الاردني وخاصة بالمواقف الصعبة.



وأضاف ان ما حدث في الكرك خطير، لكن بنفس الوقت نحمد الله على فطنة المواطنين الذين قاموا بالتبليغ عن الارهابيين قبل وقوع كارثة اكبر.



وآشار الى ان هناك تقصير امني استخباراتي في رصد الارهابيين، ومتابعة تحركاتهم، لافتاً انه وبالعرف العسكري عندما يرتفع عدد شهداء الاجهزة الامنية مقارنة مع المدنيين فذلك يؤكد ان افراد قواتنا المسلحة نجحوا في حماية المواطنيين رغم تقصير الادارات والقيادات.



وطالب الساحوري بضرورة التخلي عن كافة مظاهر الفتن والتفرقة والالتفاف حول الاجهزة الامنية والقيادة الهاشمية وان يكون هناك تحقيق موسع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير بعمله .



بالاضافة الى تكثيف العمل الامني والاستخباراتي تحسبا لاي طاريء لا قدر الله خاصة خلال فترة الاعياد .



اما الاعلامية دارين نزال قالت ان الاردنيين يعيشون على قلب واحد متضامنون ضد الارهاب ، وما جرى هناك ما هو الا سحابة سوداء عابرة لن تزعزع الامن والامان الذي يعيشه الاردنيين.



وأضافت ؛ سيبقى الاردنيين يد واحدة ويخسئ كل من اراد النيل من هذا الشعب العظيم ومن امنه واسقراره وكلنا فداءا للوطن.



أما ابو خالد المجالي اشار الى مدى تأثر وتعاطف أبناء الزرقاء بما يحصل بالكرك او اي مدينه اخرى من أحداث يذهب ضحيتها شهداء .



وأضاف ان هناك تقصير من كافة مؤسسات الدولة وضعف بمنظومة الأمن متهماً القادة الامنية بعدم التجانس.



وطالب بإحالة كافة مدراء الاجهزه الامنيه إلى التقاعد وعلى رأسهم وزير الداخليه .وإعطاء دورات تدريبيه لكل أفراد الاجهزه في التعاون والتجانس أثناء آداء العمليات أو التعامل مع الخارجين عن القانون .



اما الناشط اياد سالم أكد على ان الوقفة الشعبية رسالة تبين ان الشعب بمختلف اطيافه ومكوناته تقف خلف الاجهزة الأمنية في مواجهة التطرف الاعمى ، وتجديد ثقته بقدرة اجهزة الدولة على التصدي لأي خطر داهم .



واضاف ان المطلوب هو المطالبة باعادة بناء جسور الثقة بين الاعلام الرسمي والمواطن الاردني ، حيث ان القنوات العربية والعالمية كانت الاقرب للحدث من اعلامنا الرسمي حيث كانت القبلة الاعلامية لاغلب المواطنين قنوات عربية وعالمية وما يرشح من معلومات من وسائل التواصل الاعلامي.



واعلن احد وجهاء الزرقاء الشيخ وفيق النداف عن ترتيب لزيارة مدينة الكرك، والالتقاء باهلها، واهالي الشهداء ، لتقديم الشكر لهم على ما قدموه من تضحية في سبيل الوطن.



من جهة اخرى قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ، ان المطلوب حالياً هو الوقوف مع الوطن ، بالاضافة الى تفعيل الحياة السياسية بشكل جاد دون اي وقت مضى، بالاضافة الى ان تأخذ الأحزاب المتجذره في مجتمعنا دورها بتوجيه منظمات الشباب بداخلها لحورات فكرية معمقة.



وأضاف انه وعلى الصعيد المجتمعي لا بد من خلق فرص عمل تحقق الحد الأدنى لعيش كريم وتوزيع عادل للثروات الوطنيه ، وتكافؤ الفرص للمواقع العامه والرسميه معتبراً انها اهم الاسباب لازالة الاحتقان.



وآشار الى ان الطبقه السياسيه تعيش حالة عزله مجتمعيه عن هموم ومشاكل الشعب، وان الطبقه الوسطى تتجه نحو مزيد من الاضمحلال وهذا ليس في مصلحة الدولة.



ولفت ان انخراط الطبقة السياسة مع الشعب يمكن له من محاربة الارهاب وخلق حاله من العدل، مشيراً الى انها لاتملك استقلالية قراراتها فتظهر باهته لا وزن لها.



وحول الطرق التي بدأت بها البلدية للمساهمة بمكافحة الارهاب قال المومني انه بدأ بحملة بحمله من الإصلاحات داخل البلديه ولكنها لم تكن بمستوى الطموح.



مشيراً الى تحقيق عداله فيما يتعلق بالمزايا الاقتصاديه، والعمل الاضافي، ومكافأت شهرية، وبدل تنقلات بالاضافة الى ان البلدية بصدد لانشاء صندوق الادخار للموظفين.



وختم المومني ان البلدية ساهمت ايضاً بتشجيع الحركه الفنيه والثقافية ودعمها

جدارايات، ودعم نادي أسرة القلم، وانسات المدينه، ومعرض للمنتوجات المنزليه للتسويق المجاني ، وجذب مشاريع المستشفى الذي يعمل على الطاقة الشمسية، مؤكداً ان هناك نية لاقامة أكبر مول بالزرقاء على أرض الغزل والنسيج وسيقوم بتشغيل ايدي عاطلة عن العمل.