"وصية يعقوب لأبنائه عند الدخول على العزيز" في درس نوفل اليوم

السبيل -يُفسِّر الدكتور أحمد نوفل الآية [66] من سورة يوسف: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}، ويربط بينها وبين الآية [67]:{وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ}، ويبين معناها والدروس المستفادة منها، ويتناول وصية يعقوب لأبنائه عند الدخول على عزيز مصر، كما يبين الروابط بينا لآية الكريمة وبين سياق القصة.