مساجد الملكة تؤدي صلاة الغائب

Tweet السبيل - أدى جموع المصلين في مختلف مساجد المملكة اليوم الجمعة صلاة الغائب على ارواح شهداء الوطن الذين قضوا نحبهم دفاعا عن تراب الوطن في عمليتين اجراميتين استهدفتها مركز امني الكرك وبلدة قريفلا شمال الكرك وراح ضحيتها 14 شخصا بينهم مواطنة كندية واصابة العشرات.



وندد خطباء المساجد بالحادثة التي أزهقت ارواح عدد من الأبرياء المرابطين على ثغرة من ثغور الوطن مؤكدين انها زادت من اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب الاردني الواحد وجعلت منهم جنودا في مواقعهم يحمونه بكل قوة وثبات .



وقالوا ان خوارج العصر لن ينالوا من محاولاتهم البائسة لتفتيت الاستقرار والامن في الاردن الا الخزي والعار وان المجتمع الاردني سيبقى موحدا في ظل قيادة هاشمية نذرت نفسها بان يكون الاردن مثلا يحتذى لكل بلدان العالم في الامن والعدالة واحترام حقوق الانسان ومساعدة المحتاجين من المهجرين اثر الحروب التي تشهدها المنطقة المحيطة به .