مساجد الملكة تؤدي صلاة الغائب
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وندد خطباء المساجد بالحادثة التي أزهقت ارواح عدد من الأبرياء المرابطين على ثغرة من ثغور الوطن مؤكدين انها زادت من اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب الاردني الواحد وجعلت منهم جنودا في مواقعهم يحمونه بكل قوة وثبات .
وقالوا ان خوارج العصر لن ينالوا من محاولاتهم البائسة لتفتيت الاستقرار والامن في الاردن الا الخزي والعار وان المجتمع الاردني سيبقى موحدا في ظل قيادة هاشمية نذرت نفسها بان يكون الاردن مثلا يحتذى لكل بلدان العالم في الامن والعدالة واحترام حقوق الانسان ومساعدة المحتاجين من المهجرين اثر الحروب التي تشهدها المنطقة المحيطة به .
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