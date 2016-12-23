بالصور.. مسيرة الجامع الحسيني ترفض ''الإرهاب''

وردد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها قيادات الحركة الإسلامية و حشد من الشخصيات الوطنية وأعضاء من مجلس النواب، هتافات استنكرت العمليات التي استهدفت امن الأردن واستقراره، كما وجهوا التحية لشهداء الوطن وشهداء الدرك والأمن العام، مؤكدين وقوف الشعب صفاً واحداً في وجه كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره.كما تزامنت المسيرة مع مسيرة نظمتها القوى اليسارية والقومية انطلقت من المسجد الحسيني رفضا ً للإرهاب وكل ما يمس أمن الوطن واستقراره.وأكد القيادي في الحركة الإسلامية حمزة منصور في كلمة له خلال المسيرة على موقف الحركة الإسلامية في الدفاع عن الوطن في وجه كل ما يتهدد أمنه واستقراره، مضيفاً "الحركة الإسلامية كجزء من الوطن هي على الدوام في خندق الوطن وفي الصف الأول للدفاع عنه ووطنيتها نابعة من عقيدتها".وأشار منصور إلى مسؤولية كل مواطن في الدفاع عن ما يتمتع به الأردن من " نعمة الأمن في مل ما يحيط به من تحديات"، معتبراً أن الكيان الصهيوني هو المستفيد مما شهده الأردن من اعتداءات إرهابية".وطالب منصور بضرورة أن تكون هناك استارتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب والتصدي لكافة أشكاله، مع تعزيز قيم التسامح والتناصح، مؤكدا على أهمية تفعيل مؤسسات التوجيه المعنوي وعلى رأسها المسجد لتعميق الوعي والفهم الصحيح للإسلام.وأضاف منصور " الإرهاب لا دين له ولا وطن وهناك من يريد إلصاقه بالإسلام الذي هو دين الرحمة والتسامح لكل البشرية"، حيث دعا من وصفهم ب" من ضل عن الطريق وانخفضت بوصلته" بالعودة إلى رشدهم ودينهم ووطنهم.فيما أكد النائب السابق الدكتور عودة قواس على ما يعيشه الأردن من "العيش المشترك بين جميع أبنائه من مسلمين ومسيحيين تجمعهم الثقافة الإسلامية"، مشدداً على ضرورة تعزيز الانتماء للوطن بما يحفظ كرامة الوطن والمواطن.وطالب قواس بالعمل على تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.