''ساحة الشهداء'' الاسم الجديد للمكان أمام قلعة الكرك
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أطلقت بلدية الكرك الكبرى اسم ساحة الشهداء على الساحة الرئيسية في قلعة الكرك وتسمية عدد من الشوارع باسماء الشهداء الذين ارتقوا الى جوار ربهم في العملية الارهابية والتبرع بالف دينار لكل اسرة شهيد واجرة يوم عمل من موظفي البلدية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس للمجلس بحضور عدد من نواب المحافظة ترأسه رئيس البلدية المهندس محمد المعايطه الذي أشار الى ان هذه القرارات تأتي تكريما للشهداء الذين رووا بدمهم تراب قلعة الكرك ودافعوا عنها ليبقى الوطن بأمن وسلام .
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