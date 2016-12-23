''الأوقاف'' تلزم الخطباء بهذه الخطبة اليوم

Tweet السبيل - حصلت "السبيل" على محتوى الخطبة، التي عممتها وزارة الأوقاف على الخطباء اليوم الجمعة، لإلقائها على المصلين.



وعنوان الخطبة، بحسب ما وصلت السبيل "الأمن والامان من ركائز الإيمان"، وأكدت الوزارة على إلزامية القائها.



وتالياً الخطبة كما وصلت:



خطبة جمعة إلزامية / تاريخ 23/12/2016م

بعنوان

"الأمن والأمان من ركائز الايمان"



الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أما بعد:

قال تعالى:" إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"المائدة:33.

إن من أخطر التحديات التي واجهت الوطن العربي هو تحدي الإرهاب الذي ما زال يهدد البلاد العربية بوجه خاص والعالم كله بوجه عام، وقد كان للأردن تجربة واقعية مع هذا الخطر منذ عشرات السنين مروراً بتفجيرات عمان في العام 2005، وعملية إربد الأمنية 2016، وعملية البقعة، وصولاً إلى عملية الكرك التي حدثت يوم الأحد الماضي ، وقد كشفت التصريحات الرسمية والأمنية الأردنية خلال هذه الفترة العديد من المخططات التي تستهدف أمن الأردن والأردنيين والتي تم إفشالها وإحباطها قبل تحقيقها.

إن ما حدث في الكرك الأبية ليؤكد على صلابة الموقف الأردني ووحدة الصف والالتفاف حول القيادة في مواجهة عناصر البغي وخوارج العصر الذين انسلخوا من الرحمة الإنسانية وأصبحوا أداة شر وفساد وطغيان في المجتمعات فهم زمرة حاقدة برروا لأنفسهم الفساد والقتل.

وهذا يحتم علينا اليوم أن نقف صفا واحدا في مواجهة هذه الفئة بكل ما أوتينا من قوة وأن نقف مع أجهزتنا الأمنية وقيادتنا الهاشمية الواعدة والحكيمة يدا بيد لنحافظ على نعمة أمننا واستقرارنا .

إن هذا الفكر المارق الدخيل لن يثنينا عن الإصلاح والتطوير ومحاربة الدواعش خوارج العصر الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، وإن مصيرهم إلى هلاك وثبور، ويبقى الوطن والأمة رغم التحديات باقيا شامخا بإذن الله، ويبقى عبق الشهداء بعطر المكان وتشمه الأجيال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وأمام هذا الحدث الجلل نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبطال الذين قضوا نحبهم والتحقوا بقافلة الشهداء الأبرار من أبناء هذا الوطن ممن رووا بدمائهم الزكية ارض الأردن الشامخ , وهنيئا لذوي الشهداء الذين احتسبوا أبنائهم عند الله عز وجل لينادوا على رؤوس الخلائق يوم القيامة بأبي الشهيد وأم الشهيد وأخ الشهيد وأخت الشهيد ...فهنيئا لكم بشهدائكم، وهنيئاً للوطن بهم والدعاء لجميع الجرحى من أبناء هذا الوطن الذين يرقدون على أسرة العلاج بالشفاء العاجل والقريب حفظ الله الأردن من كيد الكائدين والحاقدين.

عباد الله

يقول تعالى:"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ" البقرة: ٢٠٤ .

ومازال هناك من المتربصين والحاقدين والخائنين من يستهدفون الأردن في محاولة إثارة الفتن ويحاولون جره إلى هذا المستنقع الوحل المقيت لا قدر الله، وهو في مأمن بإذن الله من أن تصله يد العبث والغدر والإرهاب والفوضى، وللمتربصين والطامعين نؤكد على أن من يراهن على الأردنيين أن ينجروا لهذا المستنقع فهو واهم كل الوهم، فكرامة الأردنيين وشجاعتهم وشهامتهم وثقافتهم وتربيتهم وعقيدتهم وحبهم لوطنهم وعشقهم لترابه وصونهم لأعراضهم وبيوتهم وحرصهم على أرواح أبناء وطنهم ومستقبله ومقدراته أكبر بكثير عندهم من أن يكونوا ضمن مخطط بغيض مقيت أو من أدواته، فالأردنيون يدركون خطر وويلات الفوضى والتشريد الذي ينتج عن مثل هذه المخططات البائسة.

وإن من أكبر دلائل الوهم على هذا الرهان هي ما شهدنا وما نشاهده من وقفة الأردنيين وتفاعلهم مع مختلف المواقف والأحداث التي شهدها بلدنا الحبيب منذ تفجيرات عمان واستشهاد البطل الطيار معاذ الكساسبة والشهيد راشد الزيود في عملية إربد وشهداء الكرك، وغيرهم من الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الحفاظ على أمن الأردن والأردنيين، فوقفتهم المشرفة كجسد واحد مع هذه الأحداث واستنكارهم لها ووقوفهم خلف قيادتهم وجيشهم وقواتهم الأمنية دليل قاطع على وهم الرهان.

جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم :(تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي).رواه الطبراني

إن حكمة ووعي قيادتنا الهاشمية الرشيدة وما نعيشه من انسجام بين القائد وبين شعبه الذي بدوره وثق العلاقات والروابط الاجتماعية المتينة بين المواطنين، فضلا عن وعي المثقفين والمعارضين والأحزاب السياسية، وأصالة القبائل والعشائر الأردنية، والتلاحم بين أبناء القرى والبادية والمخيمات والمدن، وتعايش الماضي والحاضر والمستقبل بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف عقائدهم ومنابتهم؛ ليشكل سداً منيعاً في وجه أي تحد قد يهدد الأمن الوطني، فحفظ الله الأردن والبلاد العربية من شر الأشرار. كما أنه ما من نعمة أنعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان اعز من نعمة الأمن في الأوطان، وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : (من أصبح أمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها)رواه البخاري في الأدب المفرد ، وهل تكون حياة وسلامة وسعادة واستقرار مع الخوف والذعر والاضطراب ؟

عباد الله :

إن فقدان نعمة الأمن يعني القتل والتشريد والاضطرابات والدمار ،فالكثيرون في العالم محرومون من نعمة الأمن والآمان رغم الوسائل التقنية الحديثة والاختراعات التي تكتشف كل يوم ، فهم يعيشون حالة من الرعب والفزع والذعر والخوف والقلق بل وينتظرون الموت في كل لحظة من لحظات حياتهم اليومية لما يرونه من إبادات جماعية للجنس البشري حتى أصبحت الدنيا الواسعة ضيقة في أعينهم .

فالنفس البشرية ان لم تتحقق لها الطمأنينة النفسية والسعادة القلبية وانشراح الصدر، لا يمكن أن تستلذ بمال أو منصب أو عيش ولا يمكن أن تهنأ بلباس أو طعام إن لم يكن هناك امن وآمان واستقرار.

عباد الله :

يقول تعالى:" واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" آل عمران: ١٠٣

فإن الأمة المتوحدة المتماسكة لا يهددها عدو ولا متنكر ولكن إذا اختلفت هانت وضعف

ومما يحفظ للأمة وحدتها طاعتها لولي أمرها ؛ قال تعالى:" وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"(الأنفال :46)

عباد الله : إذا التزم الناس بهذه المقومات وقاموا على أوامر الله ورسوله حفظ الله أمنهم وإيمانهم وبالتالي يكثر الخير ويعم الفضل وتنتشر الفضائل بين الناس .

عباد الله وفي هذه المرحلة العصيبة يجب علينا الحذر من الشائعات وترويجها وممن يتناقلون الأخبار دون تمحيص ونظر قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (الإسراء:36)،وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ الحجرات(6)

وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآفة الخطيرة بقوله: (كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع) رواه مسلم، لأن الشائعات من أقوى أسلحة أهل الباطل ، بل هي أشد الأسلحة تدميرا وفتكا وأعظمها وقعا وتأثيرا ، وهي بلاء مجتمعي عالمي لا تخص أمة دون غيرها أو جغرافية دون سواها.

عباد الله

قال تعالى:" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا" الأحزاب: ٢٣

نحتسب عند الله تعالى شهدائنا الأبرار ونسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة والدرجات العلا في عليين، كما نشد على أيدي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية فهم من هجروا مضاجعهم وفارقوا أهلهم وأسهروا ليلهم كي يحموا ثرى هذا الوطن، فهنيئا لهم ما بشرهم به نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ :(عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله).رواه الترمذي

اللهم إنا نستودعك الأردن قيادتها ورجالها وشبابها ونساءها وأبناءها وأطفالها وشيوخها

اللهم إنا نستودعك ممتلكاتها ومنشاتها

اللهم إنا نستودعك أراضيها وخيراتها

اللهم إنا نستودعك أمنها وأمانها وارزق أهلها

اللهم إنا نستودعك حدودها وبحارها وجبالها وسهولها ووديانها وسماءها .

اللهم اربط على قلوب جندنا الباسل المرابطين على ثغور الوطن وأفرغ عليهم صبراً وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوهم .

اللهم نسألك أن تعين أجهزتنا الأردنية في حفظ بلادنا وأرواحنا وممتلكاتنا وأمننا واكتب لهم الأجر والثواب واملاء قلوبهم إيماناً ويقيناً كما ملئوا أوطاننا أماناً .

اللهم احفظهم جميعاً بحفظك يا من لا تضيع عنده الودائع وأنت خير الحافظين يا رب العالمين.

ملاحظة : إقامة صلاة الغائب على جميع شهدائنا في عملية الكرك وجميع شهدائنا الأبرار بعد صلاة الجمعة مباشرة.