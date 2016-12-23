حالة الطقس: زخات من المطر وأجواء باردة

Tweet السبيل - تستمر درجات الحرارة خلال ساعات النهار دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.



وتسود أجواء باردة في عموم المناطق وخاصة الجبلية، مع ظهور كميات من السُحب على إرتفاعات مختلفة.



ويتوقع هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله في أجزاء من شرق وجنوب المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً.



وتكون الرياح متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.



أمّا في خليج العقبة

- الرياح : شمالية خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج، 10-30 سم.

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية



ليلاً:



تسود أجواء باردة وغالباً غائمة في عموم المناطق.



وتكون الفرصة مُتاحة لهطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله في أجزاء من شرق وجنوب المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً.



وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.



(طقس العرب)



