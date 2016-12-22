''داعش'' ينشر فيديو إعدامه جنديين تركيين حرقاً بالنار

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نشر تنظيم الدولة المعروف إعلامياً بـ"داعش"، فلما مصوراً يظهر إعدامه جنديين تركيين حرقاً.

السبيلنشر تنظيم الدولة المعروف إعلامياً بـ"داعش"، فلما مصوراً يظهر إعدامه جنديين تركيين حرقاً.



ونقل الفلم الذي حمل عنوان "درع الصليب" تصريحات لجنديين تركيين أسيرين لديه، قال أحدهما: "اسمي فتحي شاهين، ولدت في قونية، عمري 26 سنة، أنا من جنود الدولة التركية، وأعمل في مخابرات حرس الحدود، مكان عملي في تكيرطاغ، وأنا الآن أسير بيد مجاهدي الدولة الإسلامية".



وقال الآخر: "اسمي سفترتاش، عمري 21 سنة، أنا من جنود الدولة التركية، أعمل في المخفر الحدودي بمخفر مهمد".



ثم قام شخصين من أفراد تنظيم الدولة بسوق الجنديين التركيين مقيدين "يحبيان" على أيديهم وأرجلهم، ثم أشعل فيهما النيران.



وأظهر الفلم عمليات متعددة قام بها تنظيم الدولة ضد الدبابات والتجمعيات التركية المشاركة في معركة "درع الفرات" التي وجهتها تركيا ضد التنظيم في مدينة الباب السورية، وتنوعت هذه العمليات بين الانتحارية والصواريخ الموجهة والهجوم بالرشاشات.



ودعا أحد أفراد التنظيم في الفلم المصور أنصاره إلى مهاجمة تركيا قائلا: "احرقوها ودمروها وفجروها.. اطعنوهم بالسكاكين، واسفكوا دماءهم في الشوارع، وانثروا أشلاءهم في الميادين".



وتعتذر "السبيل" عن نشر الفيديو مراعاة لمشاعر قرائها.











