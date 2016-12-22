المملكة تتأثر بهواء شمال أوروبا القطبي الأسبوعين المقبلين

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ذكر تقرير صادر عن المركز الأقليمي المناخي لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط ان منطقة جنوب غرب روسيا، جنوب اوروبا وصولا لدول الشرق الاوسط بما فيها الاردن ستشهد انخفاضا حادا على درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين (وحتى نهاية الأسبوع الأول من كانون ثاني القادم) نتيجة تأثر هذه المناطق بالهواء القطبي القادم من شمال اوروبا.

السبيل - بتراذكر تقرير صادر عن المركز الأقليمي المناخي لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط ان منطقة جنوب غرب روسيا، جنوب اوروبا وصولا لدول الشرق الاوسط بما فيها الاردن ستشهد انخفاضا حادا على درجات الحرارة خلال الأسبوعين القادمين (وحتى نهاية الأسبوع الأول من كانون ثاني القادم) نتيجة تأثر هذه المناطق بالهواء القطبي القادم من شمال اوروبا.



وبحسب التقرير التحذيري الذي تلقته دائرة الارصاد الجوية والذي شارك في إعداده خبراء تنبؤات دوائر الارصاد الجوية في الاردن وتركيا وقبرص ودول منطقة القوقاز والمانيا وعدد من دول اوروبا بأن موجة البرد هذه ستؤدي وباحتمالية تصل الى 80 بالمائة لانخفاض في درجات الحرارة الأسبوعية عن معدلاتها بحوالي درجة واحدة مئوية، الى 3 درجات مئوية في المناطق من روسيا الى جنوب أوروبا إلى دول الشرق الأوسط.



وقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية محمد سماوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا): فيما يتعلق بالمناطق المحلية في تركيا وجنوب القوقاز قد يكون هذا الانحراف عن المعدلات بمقدار 3 درجات مئوية إلى -6 درجات مئوية ومن المتوقع ان تضعف هذه البرودة قليلا بحيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بداية السنة الجديدة وباحتمالية تصل الى 70بالمائة في الأسبوع الاول من السنة الجديدة .



وتوقع سماوي بحسب التقرير ان تتدنى درجات الحرارة اليومية في عدد من هذه الدول لتكون أقل من الصفر المئوي حتى في أجزاء من الشرق الأوسط مع احتمالية ان يصاحب هذا الهواء البارد والرطب احيانا والمصحوب بانخفاض درجات الحرارة تساقط للثلوج على هذه المناطق وخاصة المرتفعات العالية من الاردن.



وأكد ان دائرة الارصاد الجوية تتابع وعلى مدار الساعة اخر التطورات على الحالة الجوية، وستقوم يوميا وكالعادة باعطاء نشرة مفصلة لمدة اربعة ايام لكافة وسائل الاعلام والجهات المختصة وهي فترة كافية لأتخاذ اي اجراء او القيام بعمل روتيني يومي دون ان يكون هناك ارباك.



وناشد سماوي المواطنين عدم الاستماع الى الأشاعات واعتماد المعلومة من مصدرها الرسمي حيث يمكن متابعة تفاصيل الطقس من دائرة الارصاد الجوية على موقع الدائرة الرسمي www.jmd.gov.jo أو عبر صفحتها على الفيسبوك.



وعن حالة الطقس المتوقعة يوم غد الجمعة فتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئياً في المناطق الشمالية والوسطى واجزاء من المناطق الجنوبية، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر الغيوم تدريجيا وتتحول الاجواء الى غائمة مع سقوط الامطار في جنوب وشرق المملكة مصحوبة بالرعد تكون غزيرة في ساعات الليل، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا .



ويوم السبت تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة في اغلب مناطق المملكة، مع سقوط زخات من المطر في جنوب وشرق المملكة مصحوبة بالرعد وقد تكون غزيرة في ساعات الصباح، وفي ساعات الليل تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.



أما يوم الاحد يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط امطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا الى الاجزاء الجنوبية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



كما وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا يوم الاثنين مع فرصة أثناء النهار لسقوط زخات من المطر خاصة في شمال المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تتكاثر الغيوم تدريجيا وتتحول الاجواء الى غائمة في شمال ووسط المملكة وغائمة جزئيا في جنوب وشرق المملكة وتسقط باذن الله في ساعات المساء أمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى، ويتوقع في ساعات الليل ان تكون غزيرة أحيانا قد يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحيانا، مع امتداد سقوط المطر الى باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة. وهناك فرصة في ساعات ما بعد منتصف الليل لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.



وحذر سماوي من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب احتمال تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية وخطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول بالاضافة الى خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل في المناطق الجنوبية والشرقية بما فيها مدينة العقبة.





