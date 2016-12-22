ماذا قال الأمير حمزة بن الحسين عن أحداث الكرك؟ (فيديو)

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه ناشطون على موقع يوتيوب، لجانب من تعزية الأمير حمزة لذوي الشهيد الرقيب خليل عباس الضروس في العين البيضاء بالطفيلة، الذي استشهد أثناء العملية الأمنية للقبض على مطلوبين في قرية قريفلا بالكرك.وأضاف الأمير أن "الذين ارتقوا شهداء، والذي كان مسؤولاً عنهم في الموقع شعر أنه قد خسر أولاده، وأحس بنفس الألم كما لو كان الشهيد ابنه أو أخاه"، مؤكدا أن جميع الأردنيين شعروا بأنهم خسروا أولادهم وإخوانهم.وقال: "الأخطاء تقع، وأنا متأكد أن هناك دراسة الآن لما جرى، وأن هناك إجراءات ستتخذ، لكن من الخطأ أنه بناءً على قيل وقال نحاسب أو نجزم بأن الإجراءات كانت خاطئة أو ليست خاطئة".وتابع: "دعونا الآن نعطي فرصة لدراسة ما جرى (...) وأنا متأكد إن شاء الله أن الذي صار سيُدرس، وستُصحح الإجراءات، ومتأكد أيضاً أن الذين كانوا موجودين على الأرض كانوا بكل حسن نية، وبكل الإمكانات المتوفرة لهم، كانوا يحاولون ضبط الوضع".وقال لأحد الأشخاص المتواجدين في العزاء: "أنت قلت إن علينا أن ننحني للأجهزة الأمنية.. نحن تعلمنا من الحسين رحمه الله أن لا تنحني هاماتنا إلا لله سبحانه وتعالى".وأضاف: "نحن إخوان وأهل، وكلنا فداء هذا الوطن وهذا التراب، وكلنا ابتداءً من جلالة الملك فما دون؛ كل واحد منا يتمنى أن يكون شهيداً، وأن يكون هو المصاب ولا يكون المصاب غيره، لأننا أهل وإخوان وعشيرة".وأردف: "كل المواطنين يحملون نفس الهم، ومصابكم مصابنا دون مبالغة، وكل بيت أردني تأثر بما جرى".