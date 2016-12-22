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الخميس 22 كانون الأول 2016

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عشيرة شارك أحد ابنائها بعملية قريفلا ترفض الأفعال ''الدنيئة''

عشيرة شارك أحد ابنائها بعملية قريفلا ترفض الأفعال &#039;&#039;الدنيئة&#039;&#039;
السبيل - بترا

أصدر ابناء عشيرة الذنيبات في محافظة الكرك التي شارك احد ابنائها في عملية قريفلا الاجرامية أمس، بيانا استنكروا فيه العمليتين الاجراميتين اللتين وقعتا في الكرك يومي الاحد والثلاثاء الماضيين وذهب ضحيتهما احد عشر شهيدا من مرتبات الدرك والامن العام، اضافة لمواطنين مدنيين، وسائحة كندية.

واكد البيان ان عشيرة الذنيبات ترفض كل الافعال الدنيئة التي يقترفها خوارج العصر والبعيدة عن العقيدة الاسلامية السمحة، معلنين وقوفهم بحزم وثبات الى جانب القيادة الهاشمية الحكيمة والقوات المسلحة والأجهزة الامنية الباسلة في حماية الوطن والذود عن ترابه الطهور.

وقع البيان عدد من ابناء عشيرة الذنبيات.

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التعليقات (2)

  • أبو سرحان

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    جزاهم الله خيرا .. ولكن ليس عليهم اصدار بيان ! فهم ضحايا هذا الارهاب كغيرهم ، فما ذنب أن يؤخذ البريء بجريرة المسيء ؟! التفكير العشائري جزء من مشاكلنا ، فالتعامل مع الاخرين يكون حسب أخلاقه وليس حسب عشيرته ..

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  • عمار الظاهر

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    اهل الكرك اهل المرجله والكرم
    كلنا فدا الاردن وسيدها
    بيضتوها عسا وجهكم دوم ابيض

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