انطلاق امتحانات الشامل السبت المقبل

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السبيل -- تنطلق يوم بعد غد السبت الامتحانات النظرية لطلبة الدبلوم المتوسط (الشامل) في دورتها الشتوية، حيث تبدأ جميع الامتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحا .



وبين رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدكتور عبدالله سرور الزعبي ان عدد الطلبة الذين سيتقدمون لهذه الدورة يبلغ 5555 طالبا وطالبة.



واشار الى انه سيتقدم للامتحان في الورقة الاولى 3129 طالبا وطالبة، في حين سيتقدم للورقة الثانية 4230 طالبا وطالبة، اما الورقة الثالثة فيبلغ عددهم 4265 طالبا وطالبة، مبينا ان الامتحان في الورقة الاولى سيعقد يوم بعد غد السبت، والورقة الثانية يوم الثلاثاء 27 من الشهر الحالي، اما الورقة الثالثة يوم السبت الموافق 31 من نفس الشهر .



وبين الزعبي انه سيتقدم للامتحان 1887 طالبا وطالبة من فئة المنتظمين، و2779 طالبا وطالبة من فئة المعيدين، و564 طالبا وطالبة مستفذ حقه، و325 طالبا وطالبة لغايات رفع المعدل.



وبلغت عدد الكليات الرافدة لهذا الامتحان 48 كلية موزعين على 109 تخصصات، وبلغت مراكز الامتحان 16مركزا، موزعة على 13 منطقة امتحان، ويبلغ عدد المختبرات المعدة لهذا الامتحان 95 مختبرا.



وأكد الزعبي ان الجامعة سخرت جميع امكاناتها من خلال وحدة التقييم والامتحانات وجميع كوادرها؛ بهدف رفع سوية الامتحان الشامل الذي يعد امتحانا وطنيا بامتياز، فاستطاعت الجامعة تطويره، بحيث اصبح الكترونيا بجميع اوراقه، وهي تجربة ناجحة استطاعت من خلالها الجامعة توفير الجهد والمال والسرعة في استخراج النتائج، وتقليل حالات الغش الى ادنى مستوياتها بتاريخ الامتحان الشامل، وتجويد الامتحان بما يليق بسمعة جامعة البلقاء التطبيقية .



يذكر ان الامتحانات العملية لهذه الدورة عقدت يوم السبت الموافق 2016/12/10، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان العملي 2571 طالبا وطالبة.