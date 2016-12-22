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الخميس 22 كانون الأول 2016

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العثور على لقيطة متوفاة في الهاشمي

العثور على لقيطة متوفاة في الهاشمي
السبيل - عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة لقيطة متوفاة في منطقة الهاشمي في العاصمة عمان اليوم الخميس.

وأشار مصدر أمني لـ"السبيل" إلى أن عمر الطفلة "شهران"، وأن التحقيقات جارية لمعرفة هوية والديها، وتم تحويل الجثة للمستشفى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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التعليقات (1)

  • عبد

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    لا حول ولا قوة الا بالله . الجريمه جريمتان جريمة الزنا وجريمة القتل ( واذا الموؤؤدة سؤلت بأى ذنب قتلت ) . اللهم ابعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

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