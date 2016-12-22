العثور على لقيطة متوفاة في الهاشمي الخميس, 22 كانون1/ديسمبر 2016 11:39 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة لقيطة متوفاة في منطقة الهاشمي في العاصمة عمان اليوم الخميس. وأشار مصدر أمني لـ"السبيل" إلى أن عمر الطفلة "شهران"، وأن التحقيقات جارية لمعرفة هوية والديها، وتم تحويل الجثة للمستشفى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. Tweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقاتتعليقات مميزةالإعجابات التعليقات (1) فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدثعبدتبليغلا حول ولا قوة الا بالله . الجريمه جريمتان جريمة الزنا وجريمة القتل ( واذا الموؤؤدة سؤلت بأى ذنب قتلت ) . اللهم ابعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . قبل 3 س http://maps.google.com/maps?z=15&q=,0اعجيني المشاركةURL قصير:FacebookTwitterردتعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
إضافة تعليق