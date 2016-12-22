العثور على لقيطة متوفاة في الهاشمي

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السبيل - عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة لقيطة متوفاة في منطقة الهاشمي في العاصمة عمان اليوم الخميس.



وأشار مصدر أمني لـ"السبيل" إلى أن عمر الطفلة "شهران"، وأن التحقيقات جارية لمعرفة هوية والديها، وتم تحويل الجثة للمستشفى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.