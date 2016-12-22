قاتل الطفل الأردني عبيدة سليم عقليًا ونفسيًا

Tweet السبيل- أظهرت نتائج الفحوص الطبية والنفسية للمدان بقتل الطفل الأردني عبيدة سلامة قواه العقلية، وخلوه من الأمراض النفسية؛ في وقت خلصت فيه إلى أن إدمانه على الكحول جعل منه شخصية معادية للمجتمع، دون أن يفقده ذلك المسؤولية عن تصرفاته وأفعاله.



وبحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الاماراتية، أجمع فريق الأطباء الإكلينيكيين والنفسيين الذين عاينوا الجاني ووقفوا على حالته من خلال تخطيط الدماغ الكهربائي، والأشعة المقطعية له أن حالته طبيعية، وأنه بكامل قواه العقلية.



وكان علي مصبح المحامي المنتدب للدفاع عن الجاني طلب من هيئة محكمة الاستئناف في بداية جلسات التقاضي من الدرجة الثانية طلب إحالة "القاتل" على مصحة عقلية ونفسية؛ لتبيان إذا ما كان سليما عقليا ونفسيا أم لا، خصوصا أن الشخص عينه ادعى في آخر جلسة في محكمة أول درجة أنه يعاني اضطرابات نفسية، وأنه غير مسؤول عن أفعاله.