الاوقاف تدعو مواليد 1946 لاستلام تصاريح الحج

Tweet



دعت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من مواليد 1/2/1946ولغاية 31/12/1946 مراجعة مراكز التسجيل التي سجلوا فيها خلال مرحلة التسجيل الأولية اعتبارا من صباح يوم غدا الاثنين لاستلام تصاريح الحج الخاصة بهم. السبيل - بترادعت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من مواليد 1/2/1946ولغاية 31/12/1946 مراجعة مراكز التسجيل التي سجلوا فيها خلال مرحلة التسجيل الأولية اعتبارا من صباح يوم غدا الاثنين لاستلام تصاريح الحج الخاصة بهم.



ودعت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بان يكون الحضور شخصيا للاصلاء والفروع مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية،وما يثبت المحرمية للنساء،ضمن المدة المحددة لاستلام التصاريح ومن يتخلف عن الموعد يعتبر مستنكفا ويلغى تصريحه علما بان اخر موعد لاستلام التصاريح يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2017 الساعة السادسة والنصف مساء.