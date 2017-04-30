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قال رئيس وحدة الاهلة والمواقيت في دائرة قاضي القضاة عماد مجاهد ان السبت 27 ايار اول أيام رمضان فلكيا. السبيل - بتراقال رئيس وحدة الاهلة والمواقيت في دائرة قاضي القضاة عماد مجاهد ان السبت 27 ايار اول أيام رمضان فلكيا.



واضاف في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الحسابات الفلكية تشير الى ان هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي سيتولد بإذن الله تعالى في تمام الساعة 10 و45 دقيقة و36 ثانية مساء يوم الخميس الموافق 25 / 5/ 2017 م الموافق 29 شعبان لعام 1438 هجرية بالتوقيت الصيفي المحلي للمملكة الأردنية الهاشمية، وعليه فلن يشاهد الهلال مساء 29 شعبان كون الهلال لا يكون متولدا بعد عند غروب الشمس وعليه فيتوقع ان يكون هنالك اكمال عدة لشهر شعبان.



واضاف ان مساء يوم الجمعة الموافق 26 / 5/ 2017 ان الهلال يمكث بعد غروب الشمس فوق الأفق الغربي في عمان مدة 43 دقيقة، ويبلغ عمر الهلال حوالي 23 ساعة، ويرتفع عن الأفق الغربي حوالي 7 درجات، ويكون موقع غروب القمر في منطقة تقع جنوب مكان غروب الشمس أي الى اليسار بحوالي 10 درجات، وعليه ستكون فتحة الهلال مائلة جهة الجنوب او اليسار ومن ثم يكون شكل الهلال مثل حرف الراء.



وقال مجاهد في الدول العربية والإسلامية يتوقع ان يكون هنالك اكمال عدة شهر شعبان أيضا يوم الخميس 25 / 5 / 2017 كون الهلال يتولد بعد غروب الشمس في جميع دول العالم، فمثلا يتولد هلال رمضان في اليابان وباكستان يوم الجمعة الموافق 26 / 5 /2017 وكذلك في معظم النصف الشرقي من قارة اسيا، ويتولد الهلال في غرب اسيا وأوروبا وافريقيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية وكندا يوم الخميس الموافق 25 / 5/ 2017 بعد الغروب وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في هذه المناطق يوم الخميس، فمثلا يغيب القمر قبل الشمس في عمان يوم الخميس بمدة 25 دقيقة، ويغيب قبل الشمس في مكة المكرمة بمدة 20 دقيقة، ويغيب قبل الشمس في القاهرة بمدة 23 دقيقة، ويغيب بعد الشمس في جنوب افريقيا بمدة دقيقة واحدة فقط، ويغيب قبل الشمس في واشنطن بمدة سبع دقائق، بينما يغيب بعد الشمس يوم الخميس في البرازيل بمدة 8 دقائق وهي مدة غير كافية على الاطلاق لرؤية الهلال.



اما يوم الجمعة الموافق 26 / 5 /2017 فسيكون القمر قد ابتعد عن الشمس مسافة تجعل رؤيته ممكنة بالعين المجردة، ووفقا للحسابات الفلكية فيمكن رؤية الهلال بالتلسكوب فقط من النصف الشرقي من استراليا ومنتصف قارة اسيا، بينما تمكن مشاهدة الهلال بالعين المجردة بصعوبة في الخليج العربي والشرق الأوسط والجزء الشرقي من افريقيا، اما النصف الغربي من افريقيا وأوروبا وامريكا فيشاهد فيها الهلال بالعين بسهولة ما لم يكن هنالك عائق للرؤية مثل الغيوم والغبار والضباب.



ووفقا للحسابات الفلكية سيتولد هلال شوال للعام الهجري 1438 في تمام الساعة 5 و31 دقيقة و51 ثانية من صباح يوم السبت 24 / 6 /2017 الموافق 29 رمضان، وفي نفس اليوم عندما تغرب الشمس يكون عمر الهلال 14:21 ساعة، ويمكث بعد غروب الشمس في عمان 18 دقيقة، وفي مكة المكرمة 22 دقيقة، وفي مدينة مراكش في المغرب 35 دقيقة، وعليه يتوقع ان يكون يوم الاحد الموافق 25 / 6 /2017 هو اول أيام عيد الفطر السعيد فلكيا، ويكون عدد أيام الصيام 29 يوما من الناحية الفلكية ان شاء الله.



ووفقا للدراسة التي اجراها الفلكي عماد مجاهد، فيصل عدد ساعات الصيام في عمان في اول أيام رمضان الى 15 ساعة و46 دقيقة، بينما يصل عدد ساعات الصيام في نهاية رمضان الى 16 ساعة ودقيقة واحدة، وعليه يزيد عدد ساعات الصيام في اخر رمضان عن بداية رمضان بمدة 15 دقيقة فقط.



ولان الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يحين في الساعة 7:25 من صباح يوم 21 حزيران القادم، والذي يتميز بأطول نهار واقصر ليل خلال العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يسود أطول ليل واقصر نهار خلال العام في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، لذلك يتوقع ان يكون اقصر عدد ساعات الصيام في النصف الشمالي في مدينة مورمانسك الروسية حيث يصل عدد ساعات الصيام فيها الى 24 ساعة نظرا لعدم غياب الشمس فيها وهذه المناطق لها فتوى خاصة بالصيام على مواقيت اقرب مدينة جنوبا على نفس خط الطول، وتأتي الدنمارك والنرويج في المرتبة الثانية حيث يصل عدد ساعات الصيام فيها الى حوالي 21 ساعة، بينما تكون أقصر ساعات النهار في تلك الفترة على الكرة الأرضية في مدينة أوشوايا في الارجنتين حيث يصل عدد ساعات الصيام فيها الى حوالي 8 ساعات و 56 دقيقة فقط.



ووفقا للحسابات الفلكية فان أطول مدة صيام في العالم العربي ستكون في الجزائر حيث يصل عدد ساعات الصيام الى حوالي 16 ساعة و43 دقيقة، واقصرها في مدينة مقديشو الصومالية التي يصل عدد ساعات الصيام فيها الى حوالي 13 ساعة و26 دقيقة.