هجوم على مسجد بولاية شمال الراين الألمانية

Tweet



تعرض مسجد بمدينة فايل الواقعة بولاية شمالي الراين الألمانية لهجوم بقنابل حارقة أدى إلى تحطيم زجاج بعض نوافذه وبوابته الأمامية.

السبيلتعرض مسجد بمدينة فايل الواقعة بولاية شمالي الراين الألمانية لهجوم بقنابل حارقة أدى إلى تحطيم زجاج بعض نوافذه وبوابته الأمامية.



وقال الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) -وهو إحدى كبرى المنظمات الإسلامية في ألمانيا- إن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من ليل الخميس باستخدام خمس قنابل مولوتوف حارقة.



وأشار الاتحاد -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إلى أن الأضرار الطفيفة نتيجة هذا الهجوم لا ينبغي أن تصرف الأنظار عن إقامة إمام المسجد وأسرته داخله، مما يعني احتمال تعرضهم للأذى نتيجة مثل هذا الهجوم.



وقدرت شرطة مدينة فايل الخسائر بالمحدودة جدا، وتم الإعلان عن تولي قسم حماية الدولة بالنيابة العامة الألمانية في مدينة كارلسروهي التحقيقات في خلفيات هذا الهجوم.



وذكرت منظمة ديتيب أن "وقوع الهجوم على مسجد مدينة فايل بعد هجمات بأشكال مختلفة تعرضت لها أربعة من مساجدها بأماكن متفرقة بألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، يظهر تطور هذه الاعتداءات، ويعكس حاجة لضرورة إيقافها فورا".



ورأت المنظمة الإسلامية أن توالي هذه الهجمات يزيد من مشاعر الخوف وعدم الأمان والعزلة لدى رواد مساجدها في عموم البلاد.



وربط الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية الهجمات الأخيرة على مساجده بانتقادات تعرض لها مؤخرا من مسؤولين سياسيين ألمان، ودعا لعدم تحويل الانتقادات المشروعة إلى حملات كراهية وقذف وتحريض.



وعبرت المنظمة عن انزعاجها الشديد من تسبب الهجوم عليها في زيادة احتقان المناخ العام المعادي للأتراك والمسلمين في ألمانيا، وحذرت من تسبب النقاشات المتعلقة بذوي الأصول التركية في سياق الحملات الانتخابية التي ستجرى هذا العام بالبلاد في إثارة المزيد من العداء والأحكام النمطية المسبقة تجاههم وإعطائهم إحساسا بالتهميش والمهانة.



ولفتت المنظمة إلى أن "استمرار هذه النقاشات من شأنه أن يبعث في المجموعات ذات التصورات العدائية تجاه الأتراك والمسلمين بالمجتمع الألماني إحساسا بمشروعية تصوراتها، ويشجعها على التحول منها إلى أعمال عدائية".



(المصدر: الجزيرة)





