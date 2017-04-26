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الأربعاء 26 نيسان 2017

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شاهد وفاة أشهر قارئ للقرآن بإندونيسيا على الهواء

شاهد وفاة أشهر قارئ للقرآن بإندونيسيا على الهواء
السبيل - باغت الموت القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبد الرحمن، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017، خلال حفل رسمي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا.

ويظهر القارئ -الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا- وهو يتلو آيات من سورة الملك، عندما أصابته وعكة صحية مفاجئة على ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولاً.


وقد تدخل طاقم طبي بشكل عاجل، لكن يبدو أن الموت كان أسرع منهم.


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