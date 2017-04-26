شاهد وفاة أشهر قارئ للقرآن بإندونيسيا على الهواء
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
ويظهر القارئ -الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا- وهو يتلو آيات من سورة الملك، عندما أصابته وعكة صحية مفاجئة على ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولاً.
يوم أمس ... وفاة القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبدالرحمن أثناء تلاوة سورة الملك— معتصم بالله العسلي (@m_alasali) April 25, 2017
رحمه الله تعالى وزقنا الله... https://t.co/SvU2Ri3VoB
وقد تدخل طاقم طبي بشكل عاجل، لكن يبدو أن الموت كان أسرع منهم.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق