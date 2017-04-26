شاهد وفاة أشهر قارئ للقرآن بإندونيسيا على الهواء

يوم أمس ... وفاة القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبدالرحمن أثناء تلاوة سورة الملك



رحمه الله تعالى وزقنا الله... https://t.co/SvU2Ri3VoB — معتصم بالله العسلي (@m_alasali) April 25, 2017

ويظهر القارئ -الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا- وهو يتلو آيات من سورة الملك، عندما أصابته وعكة صحية مفاجئة على ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولاً.وقد تدخل طاقم طبي بشكل عاجل، لكن يبدو أن الموت كان أسرع منهم.