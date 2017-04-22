نوفل يستخلص دروس لقاء يوسف بإخوته اليوم

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يُفسّر الدكتور أحمد نوفل في درس التفسير بمسجد القواسمي،الآية [73] من سورة يوسف: {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ}، ويبين معناها، ويستخلص الدروس المستفادة منها، ويبين كيف تحققت خطة يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه، ثم جمع شمل الأسرة بعد تفرقها.

السبيل -يُفسّر الدكتور أحمد نوفل في درس التفسير بمسجد القواسمي،الآية [73] من سورة يوسف: {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ}، ويبين معناها، ويستخلص الدروس المستفادة منها، ويبين كيف تحققت خطة يوسف عليه السلام للإتيان بأخيه، ثم جمع شمل الأسرة بعد تفرقها.



وسيتم بثّ الدرس بصيغة "البث المباشر" عبر الصفحة الرسمية للدكتور أحمد نوفل على الفيسبوك:

الدكتور احمد نوفل - facebook.com/Dr.AhmadNofal



كما سيُبثّ عبر شاشة قناة اليرموك الفضائية يوم الاثنين القادم، الساعة (6:30) مساءً.

* زمان ومكان انعقاد الدرس: كل يوم سبت، بعد صلاة المغرب، في مسجد القواسمي - عمّان - حي عرجان - مقابل ديوان آل القواسمي.