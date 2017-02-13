ألمانيا: الهجمات على المساجد سجلت مستويات قياسية عام 2016

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قالت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن "وتيرة الهجمات التي طالت المساجد في ألمانيا وصلت إلى مستويات قياسية عام 2016".

السبيل - الأناضولقالت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن "وتيرة الهجمات التي طالت المساجد في ألمانيا وصلت إلى مستويات قياسية عام 2016".



جاء ذلك في رد على مساءلة برلمانية، للنائبة "مونيكا لازار" عن حزب الخضر.



وأوضحت الحكومة، أن "91 هجوماً استهدف المساجد في ألمانيا خلال العام الماضي".



وبحسب معطيات الحكومة، فقد شهدت ولاية شمال الراين – فستفالن، أكثر الهجمات، بمعدل 21 هجوماً على المساجد، تلتها ولاية ساكسونيا السفلى، بـ15 هجوماً، و9 هجمات في ولاية بادن-فورتمبيرغ، ومثلها في ولاية ساكسونيا.



كما شهدت ولاية بافاريا، 6 هجمات استهدف مساجدها، ووقعت 4 هجمات في كل من ولايتي تورينغن، وبراندنبورغ، و3 هجمات في كل من ولايتي سارلاند، ومكلنبورغ فوربومرن، وهجومان في كل من العاصمة برلين، وراينلند بالاتينات، وهجوم واحد في ولاية ساكسن-أنهالت.



وأشارت الحكومة، إلى أن "12 هجوماً تم الكشف عن المتورطين فيها من بين الهجمات الـ91، في حين تم اعتقال شخص واحد فقط في ساكسونيا".



وخلال السنوات السابقة، أعلنت الحكومة الألمانية عن عدد الهجمات التي طالت المساجد في البلاد، حيث وقع نحو 60 هجوماً في 2014، و75 هجوماً في 2015.



بالمقابل، تُشير جمعيات إسلامية في ألمانيا، أن عدد الهجمات التي طالت المساجد قد يكون أكثر مما أعلنت عنها السلطات.



من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الإسلامي الألماني برهان كيسجي، للأناضول، إن "وتيرة الهجمات التي تستهدف المسلمين داخل البلاد ازدادت".



وأكّد أن "الهجمات والاعتداءات لا تستهدف المساجد فقط، بل المسلمين في الطرقات، سواء لفظيا أو بدنيا".



ولفت كيسجي، إلى أن "عدم إلقاء الشرطة القبض على الفاعلين تقريباً، يشجع على ارتكاب جرائم مماثلة".





