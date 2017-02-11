تطور شخصيات قصة يوسف في درس نوفل اليوم

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يُفسِّر الدكتور أحمد نوفل الآية [68] من سورة يوسف: {وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}،ويربط بينها

السبيل -يُفسِّر الدكتور أحمد نوفل الآية [68] من سورة يوسف: {وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}،ويربط بينها

وبين الآية [69]:{وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، ويبين معناها والدروس المستفادة منها، ويشير إلى تطور شخصيات القصة، بما فيها شخصيات إخوة يوسف، كما يبين الروابط بين الآية الكريمة وبين سياق القصة.



وسيتم بثّ الدرس بصيغة "البث المباشر" عبر الصفحة الرسمية للدكتور أحمد نوفل على الفيسبوك:

الدكتور احمد نوفل - facebook.com/Dr.AhmadNofal



كما سيُبثّ عبر شاشة قناة اليرموك الفضائية يوم الاثنين القادم، الساعة (6:30) مساءً.



* زمان ومكان انعقاد الدرس: كل يوم سبت، بعد صلاة المغرب، في مسجد القواسمي - عمّان - حي عرجان - مقابل ديوان آل القواسمي.