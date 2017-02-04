دلالات وصية يعقوب لأبنائه في درس نوفل اليوم
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وسيتم بثّ الدرس بصيغة "البث المباشر" عبر الصفحة الرسمية للدكتور أحمد نوفل على الفيسبوك:
الدكتور احمد نوفل - facebook.com/Dr.AhmadNofal
كما سيُبثّ عبر شاشة قناة اليرموك الفضائية يوم الاثنين القادم، الساعة (6:30) مساءً.
* زمان ومكان انعقاد الدرس: كل يوم سبت، بعد صلاة المغرب، في مسجد القواسمي - عمّان - حي عرجان - مقابل ديوان آل القواسمي.
الدكتور احمد نوفل - facebook.com/Dr.AhmadNofal
كما سيُبثّ عبر شاشة قناة اليرموك الفضائية يوم الاثنين القادم، الساعة (6:30) مساءً.
* زمان ومكان انعقاد الدرس: كل يوم سبت، بعد صلاة المغرب، في مسجد القواسمي - عمّان - حي عرجان - مقابل ديوان آل القواسمي.
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