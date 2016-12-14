بالفيديو.. شاب يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه

الجزء الثالث . . . . السعادة في طاعة الله ... دوما لك الحمد يا الله A video posted by Ghanim Al-Muftah|غانم المفتاح (@g_almuftah) on Jan 20, 2017 at 11:23pm PST

A video posted by Ghanim Al-Muftah|غانم المفتاح (@g_almuftah) on Jan 17, 2017 at 2:35am PST

@hhshkmohd @nasser13hamad @faz3 قمم في #قمة_رواد_التواصل_الإجتماعي_العرب #خليجنا_واحد A video posted by Ghanim Al-Muftah|غانم المفتاح (@g_almuftah) on Dec 14, 2016 at 11:22am PST

المفتاح حقق حلمه الذي تحدث عنه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، بحسب الفيديو أدناه، يوم الجمعة بعد أن تلقفه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وعمل على تحويل حلم غانم؛ إلى حقيقة.وبحسب ما ذكر موقع سبق الإلكتروني، فقد تولى الأمير سلطان بن سلمان، بنفسه متابعة الترتيبات الأمنية لتسهيل حركة غانم؛ وأفراد أسرته، إذ كلّف فريقاً من المسؤولين لاستقبال الشاب منذ وصوله إلى مكة المكرّمة حتى أدائه العمرة مع أفراد أسرته، وقد وجّه المفتاح رسالة شكر له عبر حسابه في انستغرام.يشار الى أن حساب الشاب القطري المعروف على إنستغرام، والذي يتابعه حوالي مليون شخص، يحتوي على العديد من الفيديوهات لإنجازاته ومقاطع أخرى مليئة بالإيجابية والتفاؤل.ويلقب غانم المفتاح نفسه بغانم الرابح دوما، وهو شخصية إيجابية وله العديد من الإنجازات والمشاركات في عدد من البطولات الرياضية، وقد قام بإنشاء جمعية غانم الرابح للكراسي المتحركة كما قام بتأليف كتاب مهم لبث تجاربه وحياته للآخرين بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقد كُرّم من قبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في 2015.