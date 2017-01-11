سلمان العودة: عزمت نفسي عند شخص فلم يستقبلني لأنني ''وهابي''! (فيديو)

سلمان العودة | وهابي !! pic.twitter.com/HADzlXo14V — سلمان العودة (@salman_alodah) ١٠ يناير، ٢٠١٧

وقال الشيخ سلمان في الفيديو إنه "عزَم نفسه على واحد ولم يرغب أن يستقبله والسبب أنه وهابي"، وأضاف: "يا أخي أتركونا من هذه التسميات والتصنيفات..."وأشار الى "أننا نتبع النبي محمد وإن كنا نقتفي أثر الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة والأئمة.. ونحبهم جميعاً" منتقداً التعصب لأي أحد أو الانتساب اليه، مشيراً الى أنه حتى إسم "الوهابية" لم يختره الناس بل إنه أطلق عليهم أحيانا بهدف التعريف وأحياناً لسوء نية.من جهته، كان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي عهد السعودية، قد عبّر عن دهشته حول "سوء الفهم العميق" من الأمريكيين تجاه الربط بين "الوهابية" والإرهاب، وذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة فورين افيرز الأمريكية، حيث قال: "إن التشدد لا علاقة له بالوهابية، فإذا كانت الوهابية نشأت منذ ثلاثة قرون فلماذا لم يظهر الإرهاب إلا مؤخرا؟"