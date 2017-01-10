تدنيس مسجدين بالدم ورأس الخنزير في جنوب إفريقيا

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دنس مجهولون مسجدين في جنوب إفريقيا وذلك من خلال وضع رأس خنزير ودماء داخلهما فيما وصفت السلطات الحادثة بأنها "كراهية للإسلام".

السبيل - ا ف بدنس مجهولون مسجدين في جنوب إفريقيا وذلك من خلال وضع رأس خنزير ودماء داخلهما فيما وصفت السلطات الحادثة بأنها "كراهية للإسلام".



وقال "حشمت ستري" إمام "مسجد الجامعة" في منتجع مالك باي جنوبي البلاد "إنها المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هذا في مالك باي منذ فتح المسجد قبل مئة عام".



واضاف انه في يوم الاثنين " فتح الحارس المسجد لصلاة الفجر، واكتشف دما على الحيطان ولحما وعبارات قرآنية مرمية أرضا".



وتابع "يمكن أن يكون مختل قد ارتكب هذه الافعال. ولا نريد منحها أهمية كبيرة"، مبديا امتنانه لتلقيه رسائل دعم من ممثلي "كافة الأديان" في جنوب افريقيا.



وتعرض مسجد آخر في "سيمونز تاون" التي تبعد عشرة كلم من "مالك باي" إلى التخريب في نهاية الأسبوع، وعثر على قطعة من رأس خنزير ودماء عند مدخله.



وندد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بالحادثين ودعا "الأهالي إلى البقاء موحدين للدفاع عن ثقافة التعايش" في البلاد.



وتضم جنوب افريقيا 53 مليون نسمة بينهم 1,5 بالمائة من المسلمين.





