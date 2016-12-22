موسكو تعتقل أشخاصاً بتهمة الانتماء لجماعة التبليغ

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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض في موسكو على سبعة أشخاص بينهم مواطنون روس ينتمون إلى "جماعة الدعوة والتبليغ" المحظورة في روسيا. كما حكمت محكمة في موسكو بالسجن على طالبة متهمة بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية.

السبيلأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض في موسكو على سبعة أشخاص بينهم مواطنون روس ينتمون إلى "جماعة الدعوة والتبليغ" المحظورة في روسيا. كما حكمت محكمة في موسكو بالسجن على طالبة متهمة بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية.



وقال بيان لجهاز أمن الدولة إن الموقوفين السبعة ينشطون في نشر الدعوة إلى توحيد مسلمي موسكو، واستقطاب أفراد جدد للانضمام إلى الجماعة، ووضع مخططات لإقامة خلافة إسلامية في روسيا.



وفي مسألة منفصلة، أفاد مراسل الجزيرة في روسيا بأن محكمة مختصة في موسكو حكمت بالسجن على الطالبة الروسية فارفارا كاراولوفا بالسجن أربعة أعوام ونصف العام بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة المحظور في روسيا.



وكانت كاراولوفا قد هربت العام الماضي دون علم ذوييها إلى تركيا وألقي القبض عليها مع 13 فتاة روسية أخرى خلال عبورهن الحدود الروسية التركية للانضمام إلى التنظيم.



وقد رحلت السلطات التركية حينها كاراولوفا إلى روسيا، وأعطتها السلطات الروسية فرصة لقطع الاتصال مع تنظيم الدولة، فغيرت اسمها واسم عائلتها ولكنها سرعان ما عاودت الاتصال بالتنظيم.



وفارفارا كاراولوفا طالبة في كلية الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية، وتتقن خمس لغات.



ومطلع الشهر الجاري قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن قواته قتلت ما يسمى أمير إمارة شمال القوقاز الإسلامية روستام أسيلديروف المبايع لتنظيم الدولة وأربعة من عناصره في اشتباك بجمهورية داغستان.



(المصدر: الجزيرة)











