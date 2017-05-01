كشف ملابسات مقتل مواطن بمنطقة عين غزال

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تمكن فريق تحقيق امني من كشف ملابسات مقتل عشريني على يد شخصين اعترفا بارتكاب الجريمة والقاء الجثة في مسطح مائي في منطقة عين غزال في وقت قياسي.

السبيل - بتراتمكن فريق تحقيق امني من كشف ملابسات مقتل عشريني على يد شخصين اعترفا بارتكاب الجريمة والقاء الجثة في مسطح مائي في منطقة عين غزال في وقت قياسي.



وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الامن العام ان فريق التحقيق انه وفور العثور على جثة العشريني في المسطح المائي في عين غزال اليوم تحركت مجموعات من بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة شرق عمان ومديرية شرطة الرصيفة والمختبر الجنائي بالإضافة الى الطبيب الشرعي والمدعي العام حيث تبين ان الجثة تعود لمواطن عشريني متغيب عن منزل ذويه منذ اسبوع تقريبا ووجود شبهة جنائية ادت لمقتله.



واضافت انه تم تشكيل فريق تحقيق امني وخلال فترة زمنية قياسية تمكن الفريق من القبض على شخصين من المشتبه بهما بارتكاب الجريمة وبالتحقيق معهما اعترفا بانهم واثناء وجودهم مع المغدور في احدى المركبات حصل خلاف بينهم قام احدهما على اثره بضرب المغدور بأداة راضة على رأسه والقائه في المسطح المائي ومغادرة المكان.



واكدت ادارة العلاقات العامة انه سيتم تحويل القضية للجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين.