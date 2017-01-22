من هو أحمد هليل؟

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البطاقة الشخصية

الاسم : احمد هليل البطاقة الشخصيةالاسم : احمد هليل

مكان وتاريخ الولادة : ناعور 1948

المؤهل العلمي :

أنهى الدراسة الجامعية الاولى ( الشهادة العلمية )من الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة عام 1972

حصل على الماجستير من جامعة الازهر (كلية الدعوة و اصول الدين ) في القاهرة 1978

حصل على الدكتوراه من جامعة الازهر كلية الدعوة و اصول الدين بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى .

المهام في الادارة المحلية:

عين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية واعظا وخطيبا في مساجد العاصمة عمان عام 1972

تولى في الوزارة الاعمال التالية :

رئيس قسم التعليم

رئيس قسم التأهيل والتدريب

رئيس قسم الوعظ

مدير الوعظ والارشاد مدة تزيد عن عشر سنوات

أول مدير لمركز تأهيل الوعاظ والأئمة في الوزارة

مساعد للامين العام للوزارة 1988-1994

منذ عام 1979 يعمل في الديوان الملكي الهاشمي اماما للحضرة الهاشمية بالإضافة الى عمله في الوزارة

في نهاية 1994 تفرغ للعمل في الديوان الملكي الهاشمي إماما للحضرة الهاشمية.

وزيراً للاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية من تاريخ 16-6-2001 وحتى تاريخ 5-4-2005 .

2006 - عين قاضياً للقضاة

الاوسمة:

صدرت الارادة الملكية بمنحه لقب سماحة وهو اعلى لقب ديني

