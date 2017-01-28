بالله عليكم.. دلوني على الأفكار المتطرفة في مناهجنا؟



يكشف رئيس لجنة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، الدكتور وجيه عويس أن «اللجنة دعت فيما يتعلق بمحور تطوير المناهج الدراسية إلى تشكيل «هيئة عليا شبه مستقلة لتطوير المناهج الدراسية»، وستعمل الهيئة على التخلص من الأفكار المتطرفة في المناهج وترسخ مفاهيم التسامح والتعايش الديني والانتماء الوطني والقيم الإنسانية والابتعاد عن أسلوب التلقين والحفظ «وكالة الأنباء الرسمية «بترا» 27/1/2017.



أرجو التركيز على جملة «التخلص من الأفكار المتطرفة في المناهج»، ووضع خط تحتها.



ثم دعونا نتساءل: أين هي الأفكار المتطرفة في مناهجنا؟ هل هو اسم فاطمة، وحجاب الأم ولحية الأب، والذهاب إلى العمرة، والعديد من الآيات الكريمة؟!! هذا ما رأيناه في الوجبة الأولى من تطوير المناهج في عهد وزير التربية السابق الدكتور محمد الذنيبات.



أرجو من معالي الدكتور وجيه عويس وأعضاء لجنته الموقرة أن يمتلكوا الشجاعة ويؤشروا لنا على الأفكار المتطرفة في مناهجنا، لنتحاور بعد ذلك، فربما تكونون على حق!



للمرة الألف نقول، لسنا ضد التطوير؛ تطوير الحياة السياسية، تطوير الأنظمة المرورية، تطوير الأنظمة والتشريعات، تطوير النظام التعليمي، تطوير المناهج.



لكننا ضد «الغمغمة والدهلزة» وضد إدخال السم في الدسم.



نعم لتطوير المناهج على أن تكون عملية شفافة وأمام الجميع، لا في الغرف المغلقة.



نريد مناهج تعزز الهوية الدينية والثقافية والقومية للمجتمع الأردني، لا مناهج تميع وتخفي الهوية الدينية والثقافية والقومية للمجتمع تحت ذرائع شتى.







مرة أخرى أرجو أن يمتلك الدكتور وجيه عويس وأعضاء لجنته الموقرة أن يمتلكوا الشجاعة ويؤشروا لنا على الأفكار المتطرفة في مناهجنا.