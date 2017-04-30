الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل

Tweet السبيل - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار السولار بنوعيه والكاز والبنزين بمختلف أنواعه اعتبارا من الاول من شهر ايار المقبل وحتى نهايته.



وبحسب قرار لجنة التسعير تم رفع سعر البنزين أوكتان 90 من 665 فلسا للتر الواحد الى 675 فلسا، وبنزين أوكتان 95 من 880 فلسا للتر الى 890 فلسا وبنزين أوكتان 98 من 1030 فلسا للتر الى 1040 فلسا.



كما تم رفع اسعار مادتي الديزل (العادي و اليورو فايف) والكاز من 480 فلسا للتر الواحد إلى 490 فلسا للتر الواحد وتم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاعها إلى 8.25 دنانير.



وقالت اللجنة ''مع ثبات سعر النفط الخام عند معدل 53ر52 دولار للبرميل خلال شهر نيسان مقارنة مع 6ر52 دولار للبرميل لشهر آذار الماضي، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا بنسب متفاوتة وخاصة البنزين نظرا لبدء استهلاك البنزين الموسمي خلال فصل الصيف.



وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 6ر59 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر أيار المقبل.



وبحسب اللجنة تعتمد التسعيرة الشهرية اسعار المشتقات مضافا اليها كلف ثابتة تشمل (عمليات النقل والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد) وكلف اخرى منها كلف التأمين المرتفعة بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.



وتحدد لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اسعار المشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 بالمئة ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف) .