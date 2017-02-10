''الصناعة والتجارة'' تحذر بخصوص السجائر والمشروبات الغازية

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حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من زيادة اسعار السلع التي شملتها قرارات مجلس الوزراء الاربعاء الماضي بزيادة الضريبة الخاصة والتي شملت اسعار السجائر والمشروبات الغازية قبل بدء تطبيق القرار . السبيل - بتراحذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من زيادة اسعار السلع التي شملتها قرارات مجلس الوزراء الاربعاء الماضي بزيادة الضريبة الخاصة والتي شملت اسعار السجائر والمشروبات الغازية قبل بدء تطبيق القرار .



وقال المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي ان قرار زيادة الضريبة الخاصة لم يطبق بعد الى حين نشر النظام المعدل للضريبة الخاصة بالجريدة الرسمية .



واضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان الوزارة بدأت بفرض رقابة مكثفة على كافة المحلات التجارية لمعالجة اي خلل يظهر في السوق قبل تطبيق القرار وبخاصة حالات زيادة ألأسعار والامتناع عن البيع .

واكد ان زيادة الاسعار قبل تطبيق النظام المعدل للضريبة الخاصة والامتناع عن البيع تعد مخالفات صريحة لاحكام قانون الصناعة والتجارة الذي يشتمل على عقوبات مالية والحبس بحق كل من يرفع الاسعار بدون مبرر واخفاء السلع والامتناع عن بيعها.

ودعا البرماوي المواطنين للتعاون مع الوزارة بالابلاغ عن اي مخالفات في السوق سيما حالات رفع اسعار الدخان والمشروبات الغازية قبل سريان العمل بالنظام المعدل للضريبة الخاصة .

وقال ان الوزارة وفرت العديد من قنوات التواصل معها مباشرة من خلال هاتف الشكاوى الرئيسي ( 5661176/06) وكذلك تطبيق الهواتف الذكية باسم " تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية " وصفحة الوزارة على الفيس بوك وبوابتها الالكترونية.

كما دعا البرماوي التجار للمحافظة على استقرار السوق وعدم رفع أسعار الدخان والمشروبات الغازية قبل بدء تطبيق القرار وعدم الامتناع عن البيع واخفاء السلع تحت طائلة المسؤولية.