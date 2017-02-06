"الزراعة": لم نتفق مع مزارعي الدواجن لفعل هذا
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نفى الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول اتفاق الوزارة مع مزارعي الدواجن على إعدام صيصان التفريخ؛ لمنع انخفاض أسعار الدجاج محليا.
وأكد حدادين في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم أن هذه المعلومات عارية من الصحة ولا أساس لها، كما ان ثمن صوص التفريخ الواحد يبلغ 40 قرشا وان الوزارة مهتمة بدعم مربي الدواجن وسلامة المنتجات الحيوانية.
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