ارتفاع الاستثمارات الإسرائيلية في الأردن نهاية 2016

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السبيل- سجلت الاستثمارات الإسرائيلية في بورصة عمّان ارتفاعا بلغ 3.920 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 3.858 ملايين دينار، وذلك حتى نهاية العام 2016.



وأظهرت بيانات مركز "إيداع الأوراق المالية"، اليوم السبت، أن الاستثمارات الإسرائيلية في بورصة عمّان، حافظت على ترتيبها الـ 37 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.



وتشير بيانات "مركز إيداع الأوراق المالية" في الأردن، وهو جهة رسمية، إلى أن الاستثمارات التي يحمل أصحابها الجنسية "الإسرائيلية" يمتلكون 953.813 ورقة نقدية بقيمة استثمار بلغت 3.920 ملايين دينار.



فيما كشفت بيانات "مركز إيداع الأوراق المالية" ارتفاع حجم الاستثمارات الفلسطينية (المسجلة لدى السلطة الفلسطينية) في بورصة عمّان إلى 285.225 مليون دينار، بالمقارنة مع 281 مليون دينار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



ويحتل المستثمر الفلسطيني المرتبة العاشرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان، تعود إلى 24365 مستثمرًا فلسطينيًّا، ويمتلك أصحابها 130 مليون ورقة نقدية.



فيما احتلت الجنسية اللبنانية المرتبة الأولى في الاستثمار الأجنبي في بورصة عمّان، بحجم استثمار بلغ مليارًا و189 مليون دينار، يمتلك أصحابها 359 مليون ورقة نقدية.



وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مستويات متفاوتة، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية؛ فاحتلت الكويت المرتبة الأولى خليجيا بحجم استثمار بلغ مليارًا و54 مليون دينار.

فيما حلت قطر في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 991 مليون دينار، والسعودية في المرتبة الثالثة بحجم استثمار بلغ 927 مليون دينار، وفي المرتبة الرابعة حلّت البحرين بحجم استثمار بلغ 678 مليون دينار، وسلطنة عُمان خامسا بحجم استثمار بلغ 278 مليون دينار، فيما حلّت الإمارات في المرتبة السادسة بحجم استثمار بلغ 97 مليون دينار.



قدس برس