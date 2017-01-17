تعليق خط العقبة بيروت مؤقتا

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السبيل- (بترا )



قال مفوض شؤون الاستثمار والسياحة في سلطة العقبة الخاصة شرحبيل ماضي في لقاء خاص لوكالة الانباء الاردنية ان السلطة وقعت اتفاقية مع شركة الاجنحة الملكية لدعم تشغيل لمدة ستة اشهر لتسيير خط العقبة لبنان وبالعكس وذلك بناء على طلب من وكلاء السياحة ولاهمية فتح وجهات سياحية جديده للعقبة.

السبيل- (بترا )قال مفوض شؤون الاستثمار والسياحة في سلطة العقبة الخاصة شرحبيل ماضي في لقاء خاص لوكالة الانباء الاردنية ان السلطة وقعت اتفاقية مع شركة الاجنحة الملكية لدعم تشغيل لمدة ستة اشهر لتسيير خط العقبة لبنان وبالعكس وذلك بناء على طلب من وكلاء السياحة ولاهمية فتح وجهات سياحية جديده للعقبة.



وقد انطلق الخط الشهر الماضي الا انه ولاسباب قلة عدد المسافرين تم تعليق الخط مؤقتا لحين عودة الحركة السياحية والتي تراجعت لاسباب امنية بسبب الاوضاع السائده في المنطقة اضافة لتعود الاخوة اللبنانيين على حجوزات خارجية في مثل هذا الوقت من العام مؤكدا على انه سيتم الاستمرار بالترويج والاعلان اضافة لاعادة تشغيلة في اي وقت يتوفر فية عدد مناسب من المسافرين واشار ماضي الى ان السلطة قامت بعقد ورشة عمل في بيروت وتم الاتقاء بعدد كبير من وكلاء السياحة وعرض المنتج السياحي الاردني اضافة لاستضافة عدد كبير منهم بالاضافة الى مجموعه من الصحفيين اللبنانيين وتم عمل جولات سياحية لهم وزيارة العقبة والبترا، ووادي رم وعقد لقاء بين وكلاء السفر اللبنانيين والاردنيين للاتفاق حول البرامج التي يمكن تنظيمها بين البلدين.



وردا على سؤال حول مشاركة السلطة من خلال عدد من موظفي قسم السياحة بعدد من المعارض العالمية وما هو المردود المتوقع او الذي تم سابقا قال ماضي ان السلطة كراسم سياسات يجب ان يتواجد بتلك المعارض للتعريف بالعقبة و بالحوافز وماتقدمه السلطة للمستمثر في تلك الدول وقال ماضي ان قسم السياحة بحاجه الى طاقات جديده ذات قدرات عالية في المجال السياحي وقال ماضي ان السلطة تستعد حاليا لاطلاق كرنفال العقبة ل2017 بعروض مميزة للاردنيين --(بترا) ح ك/س أ/م ب