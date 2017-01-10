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الثلاثاء 10 كانون الثاني 2017

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"الزراعة" تبحث استيراد البطاطا

&quot;الزراعة&quot; تبحث استيراد البطاطا
السبيل - بترا

تدرس وزارة الزراعة السماح باستيراد مادة البطاطا من الخارج، وإعطاء الرخص اللازمة لهذه الغاية، وذلك خلال فترات وكميات محدودة، بما لا يتعارض مع الانتاج المحلي، مع الالتزام بشروط الاستيراد التي تحددها الوزارة .

وبحسب الناطق الاعلامي في الوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين، يأتي هذا التوجه نظراً لانخفاض الكميات الواردة من هذه المادة للسوق المركزي، وارتفاع اسعارها لمستويات غير عادية، ولا سيما أن الكميات الواردة للسوق لا تفي باحتياجاته التي تقدر بحوالي 400 طن يومياً.

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