عجز الموازنة يتقلص قبل المنح إلى 803 ملايين دينار

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السبيل- (بترا) - قالت وزارة المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة بلغ 3ر803 مليون دينار لنهاية تشرين الثاني من العام 2016 بما فيها المنح الخارجية مقابل عجز مالي قدره 6ر1025 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.



وأضافت الوزارة في أحدث نشرة مالية اصدرتها اليوم الاثنين أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 7ر1209 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1474 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.



وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الثاني الماضي 3ر6187 مليون دينار مقابل 2ر5735 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015، بارتفاع مقداره 452 مليون دينار, وبحسب بيانات وزارة المالية فقد بلغت المنح الخارجية من هذه الايرادات 4ر406 مليون دينار مقابل 4ر448 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.



وبلغت الإيرادات المحلية 5781 مليون دينار مقابل5287 مليون دينار للفترة ذاتها، بارتفاع حوالي 494 مليون دينار، وذلك نتيجة زيادة حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 186 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بحـوالي 311 مليون دينار.



بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تشرين الثاني من 2016 حوالي 6991 مليون دينار مقابل 6761 مليون للفترة نفسها من 2015، مسجلا ارتفاعا مقداره 230 مليون دينار أو ما نسبته 3ر4 بالمئة.



وقالت وزارة المالية إن الارتفاع في النفقات جاء محصلة لزيادة مقدار النفقات الجارية نحو 244 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 14 مليون دينار.