الأردن استورد 36.5 مليون قطعة ملابس عام 2016

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قال نقيب تجار الألبسة والاحذية سلطان علان إن المملكة استوردت 36.5 مليون قطعة ملابس في عام 2016 مسجلة نسبته تراجع 25 في المئة عن عام 2015 الذي بلغ حجم الاستيراد فيه 45.5 مليون قطعة ملابس. وبين أن نصيب الفرد من الالبسة تراجع، حيث بلغت (5 قطع/الفرد) في عام 2015، بينما بلغ نصيبه في عام 2016 (4 قطع/الفرد).

السبيل - حارث عوادقال نقيب تجار الألبسة والاحذية سلطان علان إن المملكة استوردت 36.5 مليون قطعة ملابس في عام 2016 مسجلة نسبته تراجع 25 في المئة عن عام 2015 الذي بلغ حجم الاستيراد فيه 45.5 مليون قطعة ملابس. وبين أن نصيب الفرد من الالبسة تراجع، حيث بلغت (5 قطع/الفرد) في عام 2015، بينما بلغ نصيبه في عام 2016 (4 قطع/الفرد).



ونوه علان إلى أن مستوردات المملكة من تركيا تراجعت من تركيا بقيمة 25 في المئة، ومن الصين بنسبة 15 في المئة، بينما ثبتت المستوردات من فرنسا. وأشار إلى أن هذه الارقام التي مصدرها دائرة الاحصاءات العامة تؤكد ما كانت تحذر منه النقابة مرارا وتكرارا من التراجع الحاد في القطاع، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات سريعة لتخفيض الرسوم الجمركية والاعباء الضريبية على القطاع والتي اعاقة نموه وتطوره وبين علان أن ايرادات المملكة تراجعت في التسعة الشهور الأولى من عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 18 في المئة، مشيرا إلى ان ايرادات المملكة في عام 2016 بلغت تقريبا 232 مليون و100 الف دينار، في حين بلغت قيمتها في عام 2015 ما يقارب 275 مليون و100 الف دينار.



وأكد أن التراجع الحاد في القطاع ادى إلى انكماشه وتراجع مستوى التشغيل والاشغال العقاري. وأشار إلى أن قطاع الالبسة والاحذية يشغل اكثر من 60 الف مواطن، بالاضافة إلى انه القطاع الاكثر اشغالا للمساحات العقارية المخصصة للاغراض التجارية.