وفاة عدنان الدليمي في كردستان العراق

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توفي السياسي العراقي المعروف عدنان محمد سلمان الدليمي، صباح أمس، في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراقي عن عمر ناهز الثمانين عاما، بعد صراع مع المرض.

ولد الدليمي في محافظة الأنبار عام 1932م، وعمل في التدريس مدة خمسين عاماً، وقضى نصفها في كلية الآداب بجامعة بغداد. وهو عضو في البرلمان العراقي وكان رئيساً لكتلة (جبهة التوافق العراقية).

حصل على شهادة الماجستير عام 1965م، من كلية الآداب في جامعة القاهرة، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية في عام 1969. السبيل- وكالاتتوفي السياسي العراقي المعروف عدنان محمد سلمان الدليمي، صباح أمس، في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراقي عن عمر ناهز الثمانين عاما، بعد صراع مع المرض.ولد الدليمي في محافظة الأنبار عام 1932م، وعمل في التدريس مدة خمسين عاماً، وقضى نصفها في كلية الآداب بجامعة بغداد. وهو عضو في البرلمان العراقي وكان رئيساً لكتلة (جبهة التوافق العراقية).حصل على شهادة الماجستير عام 1965م، من كلية الآداب في جامعة القاهرة، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية في عام 1969.

انتمى إلى حركة الإخوان المسلمين منذ كان عمرهُ ثمانية عشر عاماً، وكان اهتمامه منصباً للدعوة والإرشاد وسافر من أجلها إلى جميع محافظات العراق، وخارج العراق أيضاً. عمل مع الشيخ محمد محمود الصواف والشيخ أمجد الزهاوي في التصدي للمد الشيوعي في العراق، عمل في التدريس في كلية الشريعة في مكة المكرمة، في فترة الستينيات مدة ثلاث سنوات.

وغادر العراق عام 1994م إلى الأردن، حيث عمل في جامعة الزرقاء الأهلية عميداً لكليتي الآداب والشريعة وكان أستاذا للدراسات العليا فيها.

وعاد للعراق بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، ليساهم في العمل السياسي، وهو نائب سابق في البرلمان العراقي, وكان يشغل منصب رئيس جبهة التوافق العراقية التي تحتل 44 مقعداً من مقاعد مجلس النواب العراقي.

شغل منصب رئيس ديوان الوقف السني. أسس ورأس (مؤتمر أهل العراق).

تعرض لعدة محاولات اغتيال بسبب مواقفه الصريحة تجاه التصفيات الطائفية، وألقي القبض على أحد أبنائه بتهمة معاونة الإرهاب، وأطلق سراحه لبراءته أمام محكمة عراقية، وتعرض لضغوط كثيرة من عدة جهات لأجل مغادرة العراق.

تعرضت داره الواقعة في حي العدل إلى سقوط عدة "هاونات" عليها من قبل المليشيات مدة أربعة أشهر، ولم يغادر داره رغم معظم المحاولات لتحويلهِ من دارهِ والمحاولات التي قامت بها الحكومة لتغيير سكنه إلى المنطقة الخضراء.

قتل زوج ابنته (النائبة في البرلمان العراقي الدكتورة أسماء الدليمي) بتفجير انتحاري من قبل تنظيم القاعدة استهدف التفجير قائد الصحوة في منطقة الأعظمية في 7 كانون الثاني 2008م.