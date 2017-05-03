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الأربعاء 3 أيار 2017

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قتلى بانفجار كبير قرب السفارة الأمريكية في كابول

قتلى بانفجار كبير قرب السفارة الأمريكية في كابول
السبيل - هز انفجار كبير، اليوم الاربعاء، منطقة وسط العاصمة الأفغانية كابول.

ووقع الانفجار قرب السفارة الأمريكية ومجمع تستخدمه القوات الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، حسب مسؤول أمني أفغاني.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين بوزارة الصحة الأفغانية قولهم إن 4 قتلوا و22 إصيبوا في الانفجار.
وتقول تقارير أولية إن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني أفغاني قوله إن قوات القافلة أجنبية.

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