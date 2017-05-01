بشكل مفاجئ.. بوتين يقيل مسؤولين

Tweet السبيل - أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإعفاء نائب وزير الطوارئ الروسي، فلاديمير أرتامونوف، ونائب مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ، سيرغي فورونتسوف، من منصبهما.



وبحسب ما نشرت الوكالة الروسية "سبوتنك"، نشر المرسوم على بوابة المعلومات القانونية اليوم الاثنين: "إعفاء فلاديمير أرتامونوف من منصب نائب وزير الطوارئ وشؤون الدفاع المدني واللواء سيرغي فورونتسوف من منصب نائب مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ وشؤون الدفاع المدني".



وكان الرئيس الروسي قد أصدر في منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، مرسوما بإقالة 16 جنرالا من مناصبهم كانوا يشغلونها في وزارتي الطوارئ والداخلية ولجنة التحقيق الفدرالية الروسية، وكذلك إقالة اثنين منهم من الخدمة العسكرية، دون إيضاح أية أسباب.