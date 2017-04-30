شاهد.. تفاصيل جديدة عن اغتيال الطيار الزواري بتونس

واستعرضت حلقة برنامج "ما خفي أعظم" معلومات وشهادات تنشر لأول مرة في هذه القضية، ومشاهد حصرية عن دور مهندس الطيران محمد الزواري في المقاومة الفلسطينية.والتقى مقدم البرنامج تامر المسحال رفاق محمد الزواري في الوحدة الخاصة بمشروع الطائرات من دون طيار في كتائب القسام، وتحدثوا لأول مرة عما أنجزه محمد الزواري.وقد عثر على الطيار التونسي محمد الزواري مقتولا بالرصاص يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 داخل سيارته وأمام منزلهغرد النص عبر تويتر، بعدها بساعات أعلنت كتائب القسام أن الزواري ساهم في صناعة طائرات "أبابيل" من دون طيار التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية أثناء العدوان على قطاع غزة في 2014، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء العملية، وأكدت أن دمّ المهندس التونسي لن يذهب هدرا.وأكدت السلطات التونسية أن أجانب ضالعون في اغتيال الزواري، وقالت إن أجهزتها الأمنية اعتقلت بعض المشتبه في أنهم ساعدوا المنفذين، كما قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن هناك شبهة بشأن تورط إسرائيل في عملية الاغتيال.