اغتيال رجل أعمال كويتي ومعارض ايراني باسطنبول (فيديو)
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هذا وكان رجل الأعمال الكويتي برفقة صديقه الإيراني، عندما اعترض مجهولون السيارة التي يستقلانها، وقامو بفتح النار، حيث يدعى رجل الأعمال الكويتي متعب الشلاحي والمعارض الإيراني سعيد كريمان، حسب وسائل إعلام.
هذا وقد أدى حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل كريمان توفي مباشرة، بينما توفي الشلاحي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.
ويشار إلى أن الشلاحي أصيب بـ3 طلقات نارية، بينما كريمان أصيب بـ27 طلقة.
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