أهم وعود ترامب في أول 100 يوم

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في ما يلي قائمة بأهم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلقها قبيل توليه الحكم مطلع العام الجاري، ومصير هذه الوعود بعد 100 يوم من دخوله البيت الأبيض.. السبيل - الاناضولفي ما يلي قائمة بأهم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلقها قبيل توليه الحكم مطلع العام الجاري، ومصير هذه الوعود بعد 100 يوم من دخوله البيت الأبيض..



وعود أوفى بها:

تمكن من تعيين مرشح للمقعد الشاغر في المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)

أصدر أمرا تنفيذيا بمباشرة في إجراءات بناء جدار فاصل مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية

انسحب من اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

ألغى أوامر أصدرها أوباما لحماية البيئة وفرضت قيودا على الشركات المنتجة للطاقة

منع مسؤولي الكونغرس والبيت الأبيض من العمل ضمن جماعات ضغط تجارية لـ5 سنوات من مغادرتهم مناصبهم

منع مسؤولي البيت الأبيض مدى الحياة من الترويج لحكومات أجنبية

حظر على موظفي البيت الأبيض العمل لصالح جماعات الضغط

منع جماعات الضغط الأجنية من جمع تبرعات لصالح الانتخابات الأمريكية



وعود لم يف بها:

لم يتمكن من إجبار المكسيك على دفع تكاليف بناء الجدار الفاصل

لم يطرد المهاجرين غير الشرعيين (قرابة 11 مليون)

لم يحرم "مدن الملاذ" (الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين) من المساعدات الفيدرالية

فشل في منع دخول المواطنين القادمين من 7 دول ذات غالبية مسلمة إلى بلده

لم ينسحب من اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا)

لم يفرض قوانين ولا أنظمة تستهدف التصرفات التجارية للصين

لم يوقف دعم واشنطن لبرامج الأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية

لم يلغ قانون الرعاية الصحية (أوباما كير)

لم يجر إصلاحات على نظام الضرائب

لم يتقدم بطلب إلى الكونغرس لتحديد عدد مرات الترشح لمقعد برلماني

لم يوقف التعيينات في المؤسسات الفيدرالية بعيدا عن الجيش والأجهزة الأمنية والصحية

لم يحظر على موظفي الكونغرس العمل لصالح جماعات ضغط